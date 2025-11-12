L'Iran annonce le démantèlement d'un réseau "anti-sécurité"

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a annoncé le 11 novembre que ses services de renseignement ont identifié et démantelé un réseau "anti-sécurité" dirigé, selon eux, par les services de renseignement des États-Unis et d'Israël.

Selon un communiqué du CGRI publié par son site d'information officiel Sepah News, ce réseau, composé "d'individus trompés et de traîtres à leur patrie", aurait été créé par Israël à la suite de son conflit de 12 jours avec l'Iran à la mi-juin, afin de perturber la sécurité nationale iranienne entre le 6 novembre et le 21 décembre. Les membres du réseau ont été arrêtés lors d'opérations coordonnées menées dans plusieurs provinces iraniennes, précise le communiqué, sans indiquer la date des opérations ni l'identité des personnes interpellées. Les services de renseignement du CGRI considèrent Israël comme un "mandataire des États-Unis" en Asie occidentale et accusent l'État hébreu de se concentrer désormais sur la perturbation de la sécurité publique iranienne après son "échec militaire" lors du conflit de douze jours.

