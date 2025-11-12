Guterres salue le bon déroulement des législatives en Irak

>> La coalition internationale contre l'État islamique en Irak prendra fin en 2025

>> Les Irakiens aux urnes pour élire un nouveau Parlement

"Le secrétaire général de l'ONU se félicite du déroulement généralement calme et ordonné du scrutin et a confiance que les acteurs politiques maintiendront un esprit de paix et de respect du processus électoral dans l'attente des résultats", a déclaré le 11 novembre au soir Guterres dans un communiqué publié par son porte-parole, Stéphane Dujarric. Il a souligné l'importance d'un processus de formation gouvernementale "rapide et pacifique qui reflète la volonté du peuple irakien et réponde à ses aspirations à la stabilité et au développement". Guterres a réaffirmé, à cet égard, le soutien continu de l'organisation à l'Irak pour consolider ses acquis démocratiques et bâtir un avenir pacifique et prospère, tout en saluant le travail de la Mission d'assistance des Nations unies pour l'Irak (MANUI), dont le mandat d'assistance électorale arrive à son terme après plus de 20 ans. Selon la Commission supérieure indépendante pour les élections (IHEC), plus de 12 millions d'Irakiens, y compris les forces de sécurité et les personnes déplacées, ont voté lors des élections législatives du 10 novembre, soit un taux de participation de plus de 55%. Les résultats devraient être annoncés dans les 24 heures.

APS/VNA/CVN