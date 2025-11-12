Israël annonce l'ouverture permanente d'un point de passage de l'aide vers Gaza

>> Israël lève l'état d'urgence pour les localités près de Gaza
"Le point de passage de Zikim a été ouvert (...) pour l'entrée de camions d'aide humanitaire" qui "sera acheminée par l'ONU et des organisations internationales après (...) des inspections de sécurité approfondies", a écrit sur X le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens. Un porte parole du Cogat a précisé que le passage de Zikim resterait désormais ouvert "de manière permanente", comme celui de Kerem Shalom, au sud du territoire, par lequel la majeure partie de l'aide a été acheminée depuis le début de la guerre en octobre 2023.
AFP/VNA/CVN