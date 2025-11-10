Équateur : 31 morts dans une prison au terme d'une journée de violences

>> L'Équateur déclare l'état d'urgence dans les provinces touchées par la grève des transports

>> Équateur : au moins 17 morts lors d'affrontements entre prisonniers

>> Manifestations indigènes en Équateur : libération de tous les militaires

Après que des affrontements à l'arme à feu et à l'explosif ont fait quatre morts dans la nuit de samedi 8 novembre à dimanche 9 novembre, ces autorités ont indiqué dans la soirée que 27 autres morts, pour beaucoup "asphyxiés", avaient également été découverts. Des unités d'élite de la police sont entrées "immédiatement" dans la prison, ont arrêté sept personnes qui seront poursuivies en justice et repris le contrôle du centre pénitentiaire après les affrontements, selon la SNAI. Les prisons de l'Équateur sont devenues des centres d'opérations pour des gangs rivaux de trafiquants de drogue qui se sont livrés à des affrontements ayant fait près de 500 morts depuis 2021.

APS/VNA/CVN