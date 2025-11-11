Inde : des morts et des blessés à New Delhi après l'explosion d'une voiture

>> Inde : 20 morts dans l'incendie d'un bus suite à une collision
>> Inde : 20 morts et plusieurs blessés dans une collision entre un bus et un camion-benne
>> Inde : au moins 8 morts dans une collision ferroviaire dans le Centre
"Aujourd'hui, vers 18h52 (13h22 GMT), un véhicule roulant lentement s'est arrêté à un feu rouge - une explosion s'est produite dans ce véhicule, et à cause de l'explosion, ceux situés à proximité ont également été endommagés", a indiqué le commissaire de police Satish Golcha à la presse, précisant que certaines sont décédées et d'autres ont été blessées. La police n'a pas donné de détails sur la cause de la déflagration.
AFP/VNA/CVN