Inde : des morts et des blessés à New Delhi après l'explosion d'une voiture

L'explosion d'une voiture lundi 10 novembre au coeur de New Delhi a fait plusieurs morts et blessés, a déclaré le chef de la police de la capitale indienne et des journalistes de l'AFP ont vu des victimes arriver à l'hôpital.

"Aujourd'hui, vers 18h52 (13h22 GMT), un véhicule roulant lentement s'est arrêté à un feu rouge - une explosion s'est produite dans ce véhicule, et à cause de l'explosion, ceux situés à proximité ont également été endommagés", a indiqué le commissaire de police Satish Golcha à la presse, précisant que certaines sont décédées et d'autres ont été blessées. La police n'a pas donné de détails sur la cause de la déflagration.

AFP/VNA/CVN