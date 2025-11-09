République de Corée : 3 personnes portées disparues et 2 autres secourues en état d'arrêt cardiaque après le naufrage d'un navire de pêche au large du Sud-Ouest

Trois personnes ont été portées disparues et deux autres ont été secourues dimanche 9 novembre en état d'arrêt cardiaque, suite au naufrage d'un navire de pêche au large de l'île de Gageo, à environ 420 km au sud-ouest de Séoul, la capitale de République de Corée, selon les garde-côtes du pays.

Vers 06H50 heure locale (samedi à 21H50 GMT) 8 novembre, il a été signalé que le navire de 98 tonnes avait chaviré dans les eaux internationales, à environ 81 km de l'île. Parmi les onze membres d'équipage présents à bord au moment du naufrage, six ont été secourus par un autre bateau de pêche naviguant dans les eaux voisines. Les personnes secourues n'ont pas présenté de problèmes de santé majeurs. Les garde-côtes, arrivés sur les lieux, ont secouru deux autres marins en état d'arrêt cardiaque, mais les trois autres sont toujours portés disparus. Les opérations de recherche des personnes disparues sont toujours en cours dans les eaux où l'accident s'est produit.

Xinhua/VNA/CVN