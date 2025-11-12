Philippines : le bilan de deux typhons s'élève à 259 morts

Fung-wong, qui a touché terre le 9 novembre sous la forme d'un super typhon avant de s'affaiblir considérablement en traversant le Centre-Nord de Luzon, a fait au moins 27 morts et deux autres personnes sont toujours portées disparues, a déclaré 12 novembre le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophes (NDRRMC). Dans un autre rapport, il a indiqué que le typhon Kalmaegi, qui a touché terre le 4 novembre, a provoqué des inondations et des glissements de terrain massifs dans le Centre des Philippines, faisant 232 morts, 112 disparus et plus de 500 blessés. La plupart des décès ont été signalés dans la province de Cebu, encore sous le choc d'un séisme de magnitude 6,9 l'ayant frappée le 30 septembre, précisait-il. Selon l'agence, les deux tempêtes ont déplacé des millions d'habitants et causé des destructions massives d'habitations, de fermes et d'infrastructures clés, notamment des routes et des ponts. Fung-wong était le 21e cyclone tropical à frapper les Philippines cette année, dépassant la moyenne de 20 tempêtes par an dans le pays.

