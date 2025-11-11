Pakistan : 12 morts dans un attentat-suicide à Islamabad

L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, survient sur fond de fortes tensions régionales, avec l'Afghanistan et avec l'Inde, deux pays voisins. "À 12h39 (07h39 GMT) un attentat-suicide s'est produit à Kachehri", où se trouve le tribunal, a indiqué sur les lieux le ministre, Mohsin Naqvi, faisant état de "12 morts et d'environ 27 blessés". D'après lui, l'assaillant a attendu à l'extérieur du tribunal avant de déclencher son engin explosif près d'une voiture de police. "Nous essayons de l'identifier et de déterminer d'où il vient", a déclaré M. Naqvi à des journalistes sur place. Dans cette zone résidentielle, des témoins avaient auparavant fait état d'une forte explosion.

AFP/VNA/CVN