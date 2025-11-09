Huit personnes portées disparues après une collision entre deux bateaux dans l'Est de la Chine

Huit personnes sont portées disparues après la collision d'un navire marchand et d'un bateau de pêche au large des côtes de la province du Shandong, dans l'Est de la Chine, dimanche matin 9 novembre, ont confirmé les autorités maritimes locales.

L'accident s'est produit vers 05h00 du matin près de la ville de Weihai, provoquant le naufrage du bateau de pêche. Selon les informations disponibles, neuf personnes se trouvaient à bord, et les sauveteurs ont pu en sauver une, qui se trouve dans un état stable. Des navires et des hélicoptères ont été déployés pour rechercher les huit autres personnes, et les opérations de sauvetage sont actuellement en cours.

Xinhua/VNA/CVN