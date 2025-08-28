Iran : 13 "terroristes" tués dans une province du Sud-Est

>> Irak : 4 morts dans deux attaques terroristes dans l'Est du pays

>> Mali : 66 terroristes tués par l'armée en novembre

Dans un communiqué publié sur son site d'information officiel Sepah News, le CGRI a fait savoir que ses forces terrestres, en coopération avec les services de renseignement du pays, avaient mené des opérations antiterroristes conjointes dans les comtés d'Iranshahr, Khash et Saravan tôt mercredi matin. Il a ajouté que certains "terroristes" avaient également été arrêtés au cours des opérations, sans préciser leur nombre. Donnant des détails sur l'opération menée à Iranshahr, le porte-parole de la police iranienne, Saeed Montazerolmahdi, a révélé que les forces de sécurité du pays avaient tué huit combattants qui avaient participé le 22 août à une attaque contre des patrouilles de police dans le même comté, qui avait causé la mort de cinq policiers, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim. Le Sistan-et-Baloutchistan, une province frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, a été le théâtre d'affrontements récurrents entre les forces de sécurité iraniennes, les combattants de la minorité baloutche et les trafiquants de drogue.

Xinhua/VNA/CVN