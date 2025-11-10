Chine : la production d'or en hausse de 1,39% sur les neuf premiers mois

La Chine a produit 271,78 tonnes d'or au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une augmentation de 1,39% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données de l'Association de l'or de Chine.

De janvier à septembre, la consommation d'or sur le marché chinois a chuté de 7,95% en glissement annuel pour atteindre 682,73 tonnes, d'après l'association. Au cours de cette période, la consommation de bijoux en or était de 270,04 tonnes, en baisse de 32,5% en glissement annuel, tandis que celle des lingots et des pièces d'or a augmenté de 24,55% pour atteindre 352,12 tonnes. L'utilisation de l'or à des fins industrielles et autres s'est élevée à 60,58 tonnes, soit une hausse de 2,72%. Selon l'association, les performances des différents segments de produits en or ont varié au cours de cette période. Les bijoux légers à forte valeur ajoutée ont continué de susciter un vif intérêt chez les consommateurs.

Xinhua/VNA/CVN