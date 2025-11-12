Grèce : trois morts et 56 rescapés après le chavirement d'un bateau de migrants

Une vaste opération de recherche et de sauvetage se poursuit dans des conditions météorologiques dures pour localiser les éventuelles personnes disparues, selon les garde-côtes grecs. Les survivants n'ont pas pu confirmer le nombre de personnes à bord du navire au moment du naufrage. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) apporte son assistance aux autorités grecques dans cette opération. La nationalité des victimes et des survivants n'a pas encore été confirmée. Située au sud de l'île de Crète, Gavdos se trouve à proximité des routes souvent empruntées par les migrants tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord. Depuis 2015, lorsque plus d'un million de personnes avaient franchi ses frontières, principalement en provenance de Turquie, la Grèce reste l'un des principaux points d'entrée des migrants et réfugiés irréguliers dans l'Union européenne.

Xinhua/VNA/CVN