Une tornade fait six morts et 750 blessés dans le sud du Brésil

Les autorités ont fait état samedi 8 novembre d'au moins six morts et 750 blessés dans une tornade qui a dévasté une localité du Sud du Brésil et entraîné des destructions sans précédent dans la région.

>> Au moins 40 morts dans de violentes tempêtes et tornades aux États-Unis

>> Six morts après une tornade dévastatrice à Ninh Binh

>> Plus de 12 heures de ravages : le typhon Bualoi, "anormal" et dévastateur





En quelques minutes seulement, cette tornade a renversé des voitures et détruit des maisons entières vendredi 7 novembre à Rio Bonito do Iguaçu, une localité de 14.000 habitants dans l'État du Parana, à quelque 300 km des chutes emblématiques d'Igaçu. Selon le dernier bilan en date des autorités régionales, six personnes ont été tuées. Les pompiers et les services de secours de plusieurs communes voisines ont indiqué avoir pris en charge 750 blessés, dont neuf sont dans un état grave, à la suite de ce phénomène météorologique survenu peu avant l'ouverture de la COP30 sur le climat lundi à Belem (Nord).

AFP/VNA/CVN