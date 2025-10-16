Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Afghanistan

Le Pakistan et l'Afghanistan ont publié mercredi 15 octobre des communiqués distincts pour annoncer un cessez-le-feu entre les deux parties, qui est entré en vigueur plus tard dans la journée.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a indiqué mercredi 15 octobre qu'à la demande de la partie afghane, Islamabad et Kaboul s'étaient accordés sur un cessez-le-feu temporaire de 48 heures pour apaiser les tensions frontalières.

"Pendant cette période, les deux parties feront des efforts sincères en vue de trouver une solution positive à ce problème complexe mais soluble par un dialogue constructif", a précisé le ministère.

Le porte-parole du gouvernement afghan Zabihullah Mujahid a annoncé le même jour sur les réseaux sociaux qu'un cessez-le-feu serait mis en œuvre entre l'Afghanistan et le Pakistan.

M. Mujahid a expliqué qu'à la demande insistante de la partie pakistanaise, un cessez-le-feu entre les deux pays entrerait en vigueur ce mercredi. Le gouvernement afghan a demandé à toutes ses forces de respecter le cessez-le-feu à condition que la partie adverse ne lance aucune attaque.

Ces annonces sont survenues après plusieurs jours d'échanges de tirs transfrontaliers entre les deux pays.

Les forces du pays ont lancé des frappes contre différentes cibles dans les provinces afghanes de Kandahar et de Kaboul plus tôt dans la journée, selon des sources sécuritaires pakistanaises.

