Le nouveau gouvernement veut déclarer l'état d'urgence après une vague de violences

Le nouveau gouvernement du Pérou a dit jeudi 16 octobre vouloir instaurer l'état d'urgence dans la capitale Lima, face à la violence du crime organisé qui a entraîné des manifestations massives ayant causé un mort et une centaine de blessés la veille.

"Nous allons annoncer la décision de déclarer l’état d’urgence, au moins dans la métropole de Lima", a déclaré Ernesto Alvarez, chef du gouvernement de transition, n’excluant pas l’instauration d’un couvre-feu. Ce régime permettrait le déploiement de l’armée dans les rues et la restriction de certaines libertés.

La mobilisation de mercredi 15 octobre à Lima a été la plus violente depuis le début, il y a un mois, de manifestations contre la criminalité et les dirigeants politiques. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre, faisant un mort et 113 blessés (84 policiers et 29 civils). La victime, le rappeur Eduardo Ruiz, 32 ans, connu sous le nom de Trvko, a été tuée par un policier qui a agi seul et sera renvoyé, selon le chef de la police.

Des jeunes ont rendu hommage au défunt avec bougies et pancartes dénonçant le gouvernement.

Jeudi 15 octobre, José Jeri a demandé au Congrès des pouvoirs spéciaux pour répondre à la crise sécuritaire, lui permettant d’adopter des mesures d’urgence sans l’aval des parlementaires. Il a notamment évoqué la nécessité de renforcer la sécurité dans les prisons, souvent centres de coordination des extorsions.

Mercredi 15 octobre, des milliers de personnes à travers le pays avaient défilé à l’appel du mouvement "Génération Z", arborant le drapeau de One Piece en signe de contestation contre les élites. José Jeri a affirmé qu’il ne démissionnerait pas.

La crise sécuritaire secoue le pays depuis plusieurs mois. Depuis janvier, au moins 47 chauffeurs de bus ont été assassinés dans un contexte d’extorsions, perturbant fortement les transports. Plus de 200 personnes ont été blessées lors des manifestations. José Jeri assure désormais la présidence par intérim jusqu’en juillet 2026.

