L'Assemblée générale des Nations unies élit 14 membres du Conseil des droits de l'homme

L'Assemblée générale des Nations unies a élu mardi 14 États membres qui siègeront au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à compter du 1 er janvier 2026.

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

Ces 14 pays sont l'Angola, le Royaume-Uni, le Chili, l'Equateur, l'Égypte, l'Estonie, l'Inde, l'Irak, l'Italie, Maurice, le Pakistan, la Slovénie, l'Afrique du Sud et le Vietnam, qui siégeront au Conseil des droits de l'Homme pour un mandat de trois ans.

Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est un organe intergouvernemental au sein du système des Nations unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde entier.

Environ un tiers de ses 47 membres sont remplacés chaque année, de sorte que les membres du conseil exercent des mandats échelonnés de trois ans dans un souci de continuité.

Les sièges du Conseil des droits de l'homme sont attribués sur la base de groupes régionaux dans un souci de représentation géographique : 13 pour l'Afrique et l'Asie-Pacifique, 8 pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 7 pour l'Europe de l'Ouest et les autres États, et 6 pour l'Europe de l'Est.

Xinhua/VNA/CVN