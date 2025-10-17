Présidentielle ivoirienne : "c'est le tour d'une nouvelle génération"

" C'est le tour d'une nouvelle génération ", a déclaré jeudi 16 octobre le candidat à la présidentielle ivoirienne Jean-Louis Billon, un dissident de la principale formation d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), en marge d'un meeting à Dabou (Sud).

Photo : AFP/VNA/CVN

À moins de dix jours du scrutin, la campagne électorale se déroule dans un climat tendu en Côte d'Ivoire. Des manifestations, interdites, ont été dispersées et une personne est morte, selon la police, trois, selon l'opposition.

"Je représente cette nouvelle génération", a déclaré Jean-Louis Billon à l'AFP à Dabou, une ville de quelque 130.000 habitants située à 50 km à l'ouest d'Abidjan.

Homme d'affaires à la tête de Sifca, le premier groupe agro-industriel et premier employeur privé de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, 59 ans, a été ministre du Commerce de 2012 à 2017, à l'époque où le PDCI était allié avec le parti au pouvoir.

Libéral assumé, Jean-Louis Billon espère encore recueillir le soutien du PDCI, dont le candidat Tidjane Thiam est exclu du scrutin, mais, pour l'heure, peu de cadres l'ont rejoint.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Dabou c'est une zone qui combine toute l'économie de la Côte d'Ivoire en matière d'agro-industrie", a expliqué M. Billon, qui appelle à un "développement équilibré sur l'ensemble" du pays.

"Sur le bilan du régime actuel, la croissance est principalement obtenue par des investissements publics, avec Billon on veut une croissance conduite par le privé", souligne un membre de son entourage.

Devant des milliers de personnes, certaines portant un t-shirt à son effigie, il s'est notamment adressé à la jeunesse et a dit vouloir "revaloriser" les agents de santé, les enseignants et les fonctionnaires.

Dans le public, Joseph Aka, 35 ans, au chômage, ira voter Billon, la semaine prochaine : "C’est un gars qui parle bien à la jeunesse, en tant que jeunes, on souffre beaucoup, il n’y a pas de travail, nous sommes obligés d’aller au champ".

L'économie de Dabou repose notamment sur la culture des palmiers à huile et de l'hévéa.

"Je vais voter pour Jean-Louis Billon parce que c’est un travailleur", affirme Djenebou Keita, une commerçante de 23 ans qui se réjouit de l'annonce du candidat de construire une université à Dabou.

Trois autres candidats d'opposition sont qualifiés pour affronter le président Alassane Ouattara, 83 ans, qui brigue un 4e mandat : deux anciens compagnons de route de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, en rupture avec lui, à savoir son ex-épouse Simone Ehivet Gbagbo et l'ex-ministre Ahoua Don Mello, et Henriette Lagou, déjà candidate en 2015.

AFP/VNA/CVN