Signature d'un document de soutien à l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Un document de soutien à l'accord de cessez-le-feu à Gaza récemment conclu a été signé lundi 13 octobre à Charm el-Cheikh, en Égypte, par les quatre médiateurs impliqués, en l'absence d'Israël et du Hamas.

Le document a été signé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président américain Donald Trump, le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Le sommet, coprésidé par les présidents égyptien et américain, a attiré la participation de dirigeants d'une vingtaine de pays et de diverses organisations régionales et internationales.

"En ce moment historique et décisif, après que nous avons tous assisté à la conclusion de l'accord de Charm el-Cheikh qui met fin à la guerre à Gaza, je vous souhaite la bienvenue au Sommet pour la paix de Charm el-Cheikh", a déclaré M. Sissi dans son discours.

Il a ajouté que la signature de l'accord constituait "une lueur d'espoir", permettrait de "clore un chapitre douloureux de l'histoire humaine et d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de paix et de stabilité au Moyen-Orient, offrant un meilleur avenir aux peuples épuisés de la région par les conflits".

Le président égyptien a réitéré son soutien à la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu à Gaza, soulignant que l'accord devait être "consolidé et appliqué toutes ses phases mises en œuvre afin de parvenir à la solution à deux États".

Le sommet a porté sur les mesures de soutien à l'accord de Charm el-Cheikh, selon la présidence égyptienne. Cet accord, conclu le 9 octobre sous la médiation de l'Égypte, des États-Unis, du Qatar et de la Turquie, a mis fin à la guerre à Gaza.

Le sommet a également servi à souligner l'importance de la coopération au sein de la communauté internationale, qui doit fournir tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre durable des dispositions de l'accord, dont notamment un cessez-le-feu global à Gaza, l'achèvement du processus d'échange d'otages et de prisonniers, le retrait des troupes israéliennes et l'entrée de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza.

La première phase du plan comprend le retrait des troupes israéliennes de la ville de Gaza, de Rafah, de Khan Younès et du nord de l'enclave, des échanges d'otages et de prisonniers et l'ouverture de cinq points de passage pour l'entrée de l'aide humanitaire.

Le Hamas a annoncé lundi avoir libéré les 20 otages encore vivants capturés lors de l'attaque contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Les autorités israéliennes ont quant à elles commencé à libérer près de 2.000 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord.

