La Chine et la France tiennent leur 27e dialogue stratégique

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, a coprésidé, mercredi 15 octobre à Hangzhou, le 27 e Dialogue stratégique Chine - France avec Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français.

>> L'UE veut un rééquilibrage de ses échanges avec la Chine au sommet de Pékin

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et directeur du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a déclaré que, sous la direction stratégique des chefs d'Etat des deux pays, les relations sino-françaises avaient réalisé de nouveaux progrès au cours de l'année écoulée, avec des échanges étroits à tous les niveaux, des progrès constants en matière de coopération pratique et une coordination multilatérale de plus en plus étroite.

Selon M. Wang, la Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et grands pays indépendants, doivent construire des relations sino-françaises plus stables sur le plan stratégique et tournées vers l'avenir, qui soient conformes aux intérêts à long terme des deux peuples et remplissent les responsabilités internationales que les deux pays sont tenus de sauvegarder.

Notant que la Chine est disposée à renforcer les échanges de haut niveau avec la France, à approfondir la confiance stratégique mutuelle et à promouvoir une coopération globale, M. Wang a appelé les deux parties à continuer d'approfondir leur coopération dans les domaines traditionnels, d'explorer activement la coopération dans les secteurs émergents et d'exploiter vigoureusement le potentiel de coopération locale.

La Chine est prête à renforcer la coordination multilatérale et le soutien mutuel avec la France dans le cadre des Nations unies, a-t-il poursuivi.

M. Bonne a déclaré que la France adhérait à la tradition de diplomatie indépendante et soutenait fermement la politique d'une seule Chine. La France espère renforcer, dans un esprit d'égalité et de bénéfice mutuel, la coopération pragmatique avec la Chine dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'énergie nucléaire civile, des sciences et technologies, des énergies nouvelles et autres.

La France s'oppose aux guerres commerciales et aux affrontements entre les camps, a-t-il souligné.

Wang Yi a pour sa part déclaré que la coopération devait être le ton principal des relations sino-européennes et que le partenariat devait être le positionnement correct des relations sino-européennes. La Chine espère que la France poussera l'UE à adhérer à l'indépendance stratégique et à établir une compréhension correcte de la Chine, a-t-il ajouté.

M. Bonne a affirmé que la France était disposée à jouer un rôle actif dans le renforcement du dialogue et de la coopération entre l'UE et la Chine.

Les deux parties ont également eu un échange de vues approfondi sur des questions d'intérêt commun, telles que la crise ukrainienne, la situation au Moyen-Orient, ainsi que la réforme et l'amélioration du système de gouvernance mondiale.

Xinhua/VNA/CVN