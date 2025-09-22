L'Iran et les E3 tiendront des négociations à New York la semaine prochaine

L'Iran et les trois pays européens collectivement connus sous le nom d'E3 (France, Royaume-Uni et Allemagne) tiendront des négociations sur la question du nucléaire iranien à New York en début de semaine prochaine, a rapporté le 21 septembre l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

>> Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera le directeur général de l'AIEA

>> Un projet de résolution sur le maintien de la levée des sanctions contre l'Iran rejeté

>> L'Iran annonce la suspension de sa coopération avec l'AIEA après le refus du Conseil de sécurité de lever les sanctions

Photo : AFP/VNA/CVN

Les négociations auront lieu le 22 ou 23 septembre entre ministres des Affaires étrangères, et en présence de la haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité Kaja Kallas, a indiqué Tasnim, citant une source bien informée.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghchi a quitté le 21 septembre éhéran pour New York à la tête d'une délégation diplomatique en vue de participer à l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

Il devrait également participer à des consultations avec ses homologues de différents pays sur les questions bilatérales, régionales et internationales en marge de l'AGNU, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ce nouveau cycle de négociations entre l'Iran et le groupe E3 intervient après que le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué le 20 septembre à adopter une résolution prolongeant l'allègement des sanctions contre l'Iran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire de 2015. Cet accord, conclu entre Téhéran et plusieurs puissances mondiales, est officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

Le mois dernier, les E3 ont déclenché le mécanisme de "snapback" du JCPOA, qui permet de réimposer les sanctions de l'ONU contre l'Iran dans un délai de 30 jours s'il est estimé que la partie iranienne a enfreint l'accord. Ces sanctions devraient entrer en vigueur plus tard ce mois-ci.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran a annoncé le 20 septembre que la coopération du pays avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) serait "effectivement suspendue" suite au vote du Conseil de sécurité.

Le JCPOA est soumis à rude épreuve depuis le retrait unilatéral des États-Unis en 2018, un retrait qui a incité l'Iran à réduire progressivement son respect des termes de l'accord.

Depuis septembre dernier, l'Iran a tenu plusieurs cycles de négociations avec les E3. Les discussions ont principalement porté sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions.

Xinhua/VNA/CVN