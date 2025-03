L'IPC de février en hausse de 0,34%

Photo : VNA/CVN

Les principales raisons de cette hausse sont l'augmentation des prix du porc en raison d’une pénurie d'approvisionnement, ainsi que celle des repas au restaurant, des logements locatifs et des services de transport, en fonction de la demande des consommateurs.

Plus précisément, les groupes de biens et services dont l'indice des prix a augmenté comprennent : le groupe des transports, avec la plus forte hausse de 0,63% ; celui du logement, de l’électricité, de l’eau, du carburant et des matériaux de construction, en hausse de 0,55% ; celui des services de restauration et de l’alimentation, en hausse de 0,43% ; celui des médicaments et services médicaux, en hausse de 0,31% ; celui des autres biens et services, en hausse de 0,18% ; celui de la culture, du divertissement et du tourisme, en hausse de 0,17%.

En moyenne, au cours des deux premiers mois de 2025, l'IPC a augmenté de 3,27% en glissement annuel. En février, les prix de l'or ont suivi la tendance mondiale, avec une hausse de 4,72% par rapport au mois précédent et de 32,57% en glissement annuel. L'indice du prix de l'or a progressé de 30,84% en moyenne sur les deux premiers mois de l'année.

Le prix moyen du dollar américain sur le marché libre s'élève à environ 25.548 dôngs. L'indice des prix du dollar a diminué de 0,06% en février par rapport à janvier, mais a augmenté de 3,52% en glissement annuel. Sur deux mois, l'indice des prix du dollar a progressé de 3,75%.

Selon l'Autorité des statistiques, l'inflation sous-jacente en février a connu une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent et de 2,87% par rapport à la même période l'année dernière. En moyenne, au cours des deux premiers mois de 2025, elle a augmenté de 2,97% par rapport à la même période de l’année précédente.

VNA/CVN