L'IPC en novembre en hausse de 0,13%

Selon l'Office général des statistiques (GSO), l'indice des prix à la consommation (IPC) en novembre a augmenté de 0,13% par rapport à octobre, en raison de l'augmentation des prix de l'électricité domestique, des loyers et des matériaux d'entretien des logements.

Photo : VNA/CVN

L'indice des prix à la consommation (IPC) en novembre 2024 a augmenté de 2,65% par rapport à décembre 2023 et de 2,77% par rapport à la même période de l'an dernier.

Huit des 11 groupes de produits et services ont connu une hausse des prix par rapport au mois dernier. La plus forte, de 0,87%, concerne le groupe du logement, de l'électricité, de l'eau, du carburant et des matériaux de construction.

Dans le même temps, les prix des services de transport ont baissé de 0,07%, ceux des services postaux et de communication de 0,3% et ceux des restaurants et services de restauration de 0,22%.

Les prix nationaux de l'or ont chuté de 2,26% par rapport à octobre, tout en augmentant de 32,91% par rapport à décembre de l'année dernière et de 38,2% sur un an.

Le prix moyen de l'USD sur le marché libre était d'environ 25.483 dôngs.

Au cours des onze premiers mois de l'année, l'inflation sous-jacente a enregistré une hausse de 2,7% par rapport à la même période en 2023.

VNA/CVN