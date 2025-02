L'IPC augmente de 0,98% en janvier

L'Office général des statistiques (GSO) indique que la hausse des prix des services de santé, ainsi que l'augmentation des tarifs des transports et des denrées alimentaires, due à la forte demande de déplacements et d'achats pendant les vacances du Nouvel An lunaire, ont conduit à cette augmentation.

Parmi les 11 groupes de produits et services répertoriés, neuf ont connu une hausse mensuelle, la plus importante concernant les médicaments et services médicaux (+9,47%). Les deux autres groupes de produits, à savoir l'éducation et les postes et télécommunications, ont enregistré des baisses mensuelles de 0,04% et 0,012%, respectivement.

En janvier, le prix de l'or a grimpé de 1,03% sur un mois et de 29,13% sur un an. Le prix du dollar américain a augmenté de 0,21% en un mois et de 3,89% sur un an.

L'inflation sous-jacente a augmenté de 3,07% par rapport à la même période en 2024.

VNA/CVN