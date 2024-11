L'IPC connaît une hausse de 3,78% en dix mois

Photo : VNA/CVN

Rien qu'en octobre, l'IPC a affiché une hausse de 0,33% par rapport au mois précédent, de 2,52% par rapport à décembre et de 2,89% en glissement annuel.

Les facteurs principaux contribuant à cette augmentation de l'IPC en octobre sont la hausse continue des prix des produits alimentaires, influencée par les récentes tempêtes, la fluctuation des prix des carburants en corrélation avec les tendances mondiales, ainsi que l'évolution des prix des loyers.

Parmi les 11 groupes de biens et services de consommation, dix ont enregistré une hausse par rapport au mois précédent, tandis que seul le groupe des postes et télécommunications a connu une légère baisse de 0,05%.

Le secteur des transports a enregistré la plus forte augmentation avec 0,66%, suivi par l'alimentation et les services de restauration (+0,55%), et l'éducation (+0,48). Les autres catégories ont connu des augmentations variant entre 0,02% et 0,26%.

L'inflation sous-jacente en octobre a progressé de 0,23% par rapport au mois précédent et de 2,68% en glissement annuel. Sur les dix premiers mois de 2024, elle affiche une moyenne de 2,69% en glissement annuel, principalement influencée par l'évolution des prix des produits alimentaires, de l'électricité, de l'éducation, des services de santé, et des carburants.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le marché des métaux précieux, le cours de l'or a connu une hausse notable de 5,96% sur un mois et de 38,88% sur un an. Sur l'ensemble des dix premiers mois, le cours de l'or a augmenté de 27,48% en glissement annuel.

Quant au marché des changes, le cours du dollar américain a enregistré en octobre une hausse de 0,7% sur un mois et de 1,89% sur un an. Sur la période de janvier à octobre de cette année, son appréciation s'élève à 5,1%.

VNA/CVN