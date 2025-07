Hôtellerie de luxe : Saigontourist investit à Dà Nang

Le projet marque une étape importante, confirmant la vision stratégique et l’engagement de Saigontourist en faveur de l’amélioration de la qualité des services touristiques et du développement durable du secteur, tant au niveau national que local.

Photo : Saigontourist/CVN

Doté d’un investissement total de plus de 779 milliards de dôngs, le projet est prévu pour entrer en service au troisième trimestre 2028. Il comprendra un bâtiment de 23 niveaux (deux sous-sols, 22 étages en surface et un étage technique sur le toit), atteignant une hauteur totale de 82,8 m.

Projet emblématique

L’hôtel proposera une gamme complète de services 5 étoiles conformes aux standards inter-nationaux : chambres luxueuses, restaurants gastronomiques, espaces de conférence modernes, aires de loisirs, piscine, espaces événementiels élégants et bien plus encore. L’objectif est de répondre à toutes les attentes des touristes vietnamiens comme étrangers.

Le Saigon - Dà Nang bénéficiera d’une conception moderne, alliant intelligence architecturale et solutions écologiques avancées. Il contribuera ainsi à la préservation de l’environnement tout en redessinant le paysage urbain du centre-ville de Dà Nang.

"Dà Nang est depuis longtemps l’une des principales destinations touristiques du Vietnam, avec un potentiel exceptionnel de développement et une forte attractivité. L’ouverture de l’hôtel Saigon - Dà Nang viendra non seulement enrichir l’offre d’hébergement haut de gamme de la ville, mais illustre également l’engagement de notre groupe à accompagner le développement du tourisme local", a déclaré Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist. Il a souligné que cet hôtel deviendra à terme le premier choix des voyageurs haut de gamme, renforçant la position de Dà Nang sur la carte touristique internationale.

Vers l'innovation

"L’hôtel Saigon - Dà Nang n’est pas seulement un projet architectural ; il incarne notre volonté constante d’innovation. Il illustre notre stratégie de développement durable, axée sur la création de valeurs nouvelles, distinctives et raffinées, pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients tout en renforçant notre compétitivité", a poursuivi M. Binh.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’expansion du réseau hôtelier de Saigontourist réaffirmant sa position de leader du tourisme au Vietnam. Dans le domaine de l’hébergement, Saigontourist exploite actuellement plus de 50 hôtels et complexes 4 et 5 étoiles à travers le pays. Présent à Dà Nang depuis 2000 avec l’hôtel Saigontourane, le groupe y a toujours joué un rôle actif dans l’accueil des touristes.

Photo : Saigontourist/CVN

La construction de l’hôtel Saigon - Dà Nang représente ainsi un tournant stratégique, démontrant la capacité du groupe à s’adapter aux évolutions du marché. Ce projet n’est pas seulement commercial ; il s’inscrit dans une démarche responsable, visant à concilier développement économique et protection de l’environnement. Grâce à une conception durable et à l’usage de technologies écologiques, il constituera un modèle d’harmonie entre progrès et durabilité.

Pham Huy Binh s’est dit confiant dans le respect des délais de construction, fort de l’expérience du groupe, de l’implication des partenaires et du soutien des autorités locales. Le projet générera des centaines d’emplois pour les habitants, contribuant activement au développement socio-économique de Dà Nang.

Fondé le 1er août 1975, Saigontourist est le principal groupe touristique du Vietnam. Il gère aujourd’hui plus de 100 entités, incluant des hôtels, complexes touristiques, restaurants, agences de voyages, centres de formation, espaces d’exposition et de conférences, terrains de golf et compagnies de télévision par câble.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN