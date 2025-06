Le PM préside une visioconférence nationale sur la lutte contre la contrefaçon

Dans l'après-midi du 23 juin, le Premier ministre (P) Pham Minh Chinh a présidé une visioconférence nationale visant à dresser le bilan des six premiers mois de 2025 et faire le point sur la lutte contre la contrefaçon, la fraude commerciale et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné qu'au cours du mois écoulé, de nombreuses affaires graves avaient été démantelées, portant notamment sur la production et la commercialisation de produits contrefaits tels que le lait, les médicaments, les aliments, les équipements médicaux et les produits suspectés de porter atteinte à des marques notoires, ainsi qu'à la production et à la vente d'articles interdits.

Félicitant les forces, en particulier la police, pour leur travail responsable et la découverte de nombreux cas de contrefaçon et de faux produits, le chef du gouvernement a noté que malgré la campagne de lutte contre la contrefaçon, la situation concernant ces actes reste extrêmement complexe.

La situation actuelle en matière de contrefaçon et de produits falsifiés, de contrebande et de fraude commerciale suscite l'inquiétude du public, affectant négativement la santé, les droits et les intérêts légitimes des consommateurs, a-t-il souligné.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a cité comme principales causes du problème le manque de contrôle, le laxisme dans la gestion, le manque de responsabilité, la délimitation floue des fonctions et des devoirs, et l'inefficacité de la coordination entre les agences. Le Premier ministre a souligné que ce problème devient particulièrement grave lorsqu'il s'agit de médicaments et d'aliments contrefaits, car il affecte directement la santé et la vie des populations.

Le chef du gouvernement a appelé les délégués présents à faire preuve d'objectivité et de franchise dans l'évaluation des mesures mises en œuvre, des échecs rencontrés et de leurs conséquences. Il les a également invités à tirer les leçons nécessaires et à définir les orientations et les tâches pour les mois à venir, avec la ferme volonté de prévenir, et d'éliminer, le trafic de médicaments et de produits alimentaires contrefaits.

Pour y parvenir, Pham Minh Chinh a souligné l'importance de mettre en place un cadre juridique solide, de garantir la responsabilité de tous les niveaux et de tous les secteurs, et de veiller à ce que les entreprises assument leurs responsabilités en matière de diffusion afin que le public puisse participer activement à cet effort.

VNA/CVN