Application de l’IA et de la télédétection pour surveiller la qualité de l’eau de mer

Des scientifiques vietnamiens et polonais ont récemment lancé un projet utilisant l’intelligence artificielle et la télédétection pour surveiller la qualité des eaux marines dans la baie de Ha Long et la lagune de Cua Luc, deux zones stratégiques de la province de Quang Ninh, riches en biodiversité et cruciales pour le tourisme et l’économie régionale.

>> Le Vietnam intensifie ses efforts de recyclage, de réutilisation et de traitement des déchets plastiques

>> La baie de Ha Long classée parmi les 15 sites balnéaires incontournables

Photo : VNA/CVN

Le projet est mené par le Centre spatial national du Vietnam (relevant de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam), en partenariat avec l’Institut de géophysique de Pologne (Académie polonaise des sciences).

Il s’agit du premier projet au Vietnam à combiner l’utilisation des données satellitaires Sentinel-2, des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et la plateforme Google Earth Engine (GEE), afin de modéliser et de surveiller plusieurs paramètres de la qualité de l’eau tels que la température de surface, les matières en suspension, la concentration en chlorophylle-a et la demande chimique en oxygène, a déclaré le Dr Vu Anh Tuân, directeur général adjoint du Centre spatial national du Vietnam.

Solutions et analyses utiles face au manque de données

L’originalité de ce projet réside dans l’intégration innovante de la télédétection, de l’intelligence artificielle et du cloud computing pour répondre au défi complexe de la surveillance de la qualité de l’eau dans la baie de Ha Long. Il propose également des solutions viables pour pallier le manque de données et offre des analyses approfondies à forte valeur pratique.

Selon le Dr Vu Anh Tuân, l’étude a permis de développer, calibrer et tester des modèles d’apprentissage automatique atteignant un taux de précision supérieur à 73%, et de produire des cartes saisonnières et annuelles de la distribution des paramètres surveillés.

Par ailleurs, cette recherche ouvre de nouvelles perspectives dans l’application conjointe de la télédétection et de l’apprentissage automatique pour la surveillance environnementale, contribuant ainsi efficacement à la gestion durable des ressources en eau dans les zones côtières sensibles, a-t-il ajouté.

Les chercheurs prévoient à présent d’étendre cette approche à l’ensemble des zones maritimes du pays. Chaque région ayant ses spécificités, des ajustements seront apportés à partir d’un cadre méthodologique unifié afin d’obtenir des données fiables.

L’objectif final est de construire un système intégré de surveillance continue de la qualité des eaux, essentiel pour la planification, la gestion environnementale et la prévention des pollutions, notamment dans le secteur de l’aquaculture, a précisé le Dr Vu Anh Tuân.

VNA/CVN