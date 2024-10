L'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les peuples" à l’ambassadeur de Grèce

Photo : VNA/CVN

Phan Anh Son a affirmé qu'au cours de son mandat au Vietnam, l'ambassadeur grec avait apporté de nombreuses contributions à la promotion de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. L'ambassadeur et l'ambassade ont coordonné de manière flexible et active avec les agences vietnamiennes pour organiser avec succès des visites et des échanges à tous les niveaux et dans tous les secteurs entre les deux pays.

Durant son mandat, la coopération bilatérale dans de nombreux domaines comme l'éducation, la formation, la santé, l'économie - commerce, sports, travail... a été renforcée. L'ambassadeur était également actif dans la promotion de l'exportation de produits agricoles grecs de haute qualité vers le Vietnam et de la signature d'un protocole de coopération sur la migration et la mobilité de la main-d'œuvre entre le ministère de l'Asile et des Migrations de la Grèce et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales du Vietnam.

Pour sa part, l'ambassadeur grec Georgios Stilianopoulos a souligné qu'en tant que l'un des pays ratifiant l’Accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam, la Grèce soutient l'approbation rapide de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) et a ratifié l'Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA). Sur cette base, l'ambassadeur a souhaité que le Vietnam renforce ses relations avec l'UE et que la Grèce deviennt la porte d'entrée des produits vietnamiens dans la région.

Enfin, le diplomate grec a remercié le soutien et la coopération efficaces de la VUFO et des autorités et partenaires vietnamiens avant d’affirmer qu'il continuerait à faire de son mieux pour entretenir les relations entre les deux pays.

VNA/CVN