Bientôt le deuxième échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos

Le deuxième échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos aura lieu les 22 et 23 octobre, contribuant à renforcer les relations spéciales de solidarité et d'amitié entre les deux pays, a-t-on appris lors d'une conférence de presse tenue le 15 octobre.

Photo : VNA/CVN

L'échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos 2024 se tiendra dans les provinces vietnamienne de Son La et lao de Houaphanh. Il comportera diverses activités, notamment les cérémonies de bienvenue, la plantation d'arbres, un exercice conjoint de lutte contre la criminalité transfrontalière, la remise de cadeaux, un marathon transfrontalier, des examens médicaux gratuits et la distribution de médicaments ainsi que des performances artistiques. Les deux parties organiseront également un entretien et signeront des documents de coopération.

En tant qu'un des événements clés de la diplomatie de défense de l'Armée populaire du Vietnam (APV), l'échange devrait contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde, a déclaré le colonel Tông Van Thanh, directeur adjoint du Département de la sensibilisation et de l’entraînement.

Il contribuera également à renforcer la confiance politique, à cultiver l'amitié et la solidarité particulière et à promouvoir la coopération entre les gardes-frontières vietnamiens et lao ainsi que les autorités locales et les habitants frontaliers, contribuant ainsi à construire une frontière de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement, a-t-il déclaré.

Le colonel Vongxay Inthakham, attaché de défense du Laos au Vietnam, a déclaré que l'échange offrirait une opportunité aux citoyens des deux pays de mieux comprendre la défense nationale et les contributions des armées à la stabilité et au développement de la zone frontalière.

VNA/CVN