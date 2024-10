Une conférence sur les préparatifs de la 8e session de l’organe législatif

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont coprésidé, ce mardi 15 octobre à Hanoï, une conférence entre les Comités chargés des affaires du Parti au sein du gouvernement et de l'AN sur les préparatifs de la 8 e session de l’organe législatif.

S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement, a indiqué que le nombre de travaux qui seraient présentés à l'Assemblée nationale lors de prochaine session était très important.

Il a réitéré le point de vue du Comité central du Parti lors de son 10e Plénum, selon lequel, dans le contexte de nombreuses évolutions complexes dans le monde, il fallait travailler plus dur, être plus actifs, faire plus d’accélération et de percées.

Il a souligné l’importance de la réduction des procédures administratives et de la décentralisation dans la gestion, affirmant que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour préparer les dossiers et documents qui seront présentés à l'AN.

Il a demandé aux membres du gouvernement de se coordonner étroitement avec les dirigeants et les agences de l'AN afin d’échanger et de fournir de manière proactive, active et opportune des informations, des documents, des chiffres et des données complets, suffisants, précis et objectifs, contribuant ainsi à prendre des décisions et politiques opportunes, appropriées et efficaces.

De son côté, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, aussi secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein de l'AN, a déclaré que la 8e session serait très importante.

L'AN y discutera en effet de nombreuses questions afin d'éliminer rapidement les difficultés et les obstacles dans les institutions et les politiques, de dégager les ressources et de surmonter les goulots d'étranglement, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales ainsi que des conditions de vie des gens, a-t-il affirmé.

Soulignant la coordination renforcée et efficace entre les agences du gouvernement et de l'AN, le chef de l’organe législatif les a exhortées à faire preuve d'une plus grande détermination pour s'acquitter des tâches assignées, en garantissant la qualité des lois et des résolutions à adopter.

Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier la communication avant, pendant et après la 8e session afin de fournir des mises à jour pertinentes aux députés, aux électeurs et au peuple.

