Le Vietnam et l'Argentine promeuvent leur amitié traditionnelle

Jorge Taiana a exprimé son admiration pour le développement continu du Parti communiste du Vietnam (PCV) et les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des dernières décennies.

Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir et de promouvoir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Argentine pour la prospérité des deux pays, affirmant leur engagement à promouvoir les échanges et la coopération entre le PCV et le PJ, à travers l'échange de délégations.

Le même jour, Ngô Minh Nguyêt, également ambassadrice du Vietnam en Uruguay et au Paraguay, et les ambassadeurs d'Argentine, Marcos Antonio Bednarski, du Brésil, Marco Farani, et d'Uruguay, Raúl Juan Pollak, à Hanoï, ont participé à un programme de dialogue ASEAN - Mercosur (Marché commun du Sud) organisé en ligne.

Les délégués ont discuté des opportunités de coopération et de promotion des relations économiques et des échanges commerciaux entre les pays membres du Mercosur et ceux de l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), en particulier avec le Vietnam.

Lancé en 2016, le programme de dialogue ASEAN - Mercosur promeut les échanges économiques, commerciaux et universitaires entre les pays membres des deux blocs, contribuant à améliorer la qualité des ressources humaines et à multiplier les opportunités de coopération internationale.

