L'ambassadeur du Japon reçoit l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations"

Le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), Phan Anh Son, a décerné le 23 avril l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, pour honorer ses contributions à la consolidation et au renforcement de la compréhension, de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Yamada Takio a collaboré étroitement avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Japon pour organiser le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Japon-Vietnam à Hanoï le 21 décembre 2023, ce en présence du prince héritier Fumihito Akishino et de la princesse héritière Kito, et de Truong Thi Mai, permanente du Secrétariat du Parti, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti et présidente du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon.

Pendant la pandémie de COVID-19, l'ambassadeur a encouragé le gouvernement japonais à accorder 7,35 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam, ainsi qu'à soutenir le pays dans la construction d'une école primaire à Thanh Hoa, des opérations de déminage à Quang Binh, etc.

Phan Anh Son a exprimé l'espoir que le diplomate japonais, quel que soit son poste à l'avenir, continuerait d'apporter une contribution positive au renforcement et au développement de la solidarité, des relations d'amitié et de la coopération entre les peuples des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur japonais s'est dit honoré de recevoir cette distinction et s'est engagé à continuer de promouvoir les échanges amicaux entre les deux pays aux futurs postes qu'il occupera à l'avenir.

