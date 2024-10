Lancement d'une bibliothèque numérique dédiée au défunt SG du Parti

Dans son discours lors du lancement à Hanoï, le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Luong Cuong a souligné que le défunt dirigeant était une figure exceptionnelle qui a apporté des contributions significatives à l’œuvre de la construction et de la défense du Vietnam socialiste.

Luong Cuong a déclaré que l'héritage qu'il a laissé derrière lui offre des perspectives profondes sur la politique du Dôi moi (Renouveau), le socialisme et la voie vers le socialisme, ainsi que sur l'importance d'appliquer la théorie au leadership pratique. Ses pratiques, observations et expériences ont été distillées dans des cadres théoriques qui ont contribué à perfectionner le système théorique du Parti sur le Dôi moi. Son travail réaffirme le leadership du Parti comme la principale force motrice du succès révolutionnaire du Vietnam.

Affirmant que l'exemple donné par le défunt dirigeant constitue une puissante inspiration pour les membres du Parti et le public, Luong Cuong a appelé la Commission de l'information et de l'éducation du Comité central du PCV et d'autres organismes concernés à collaborer étroitement avec la maison d'édition pour promouvoir et mettre en œuvre efficacement la bibliothèque numérique.

Le Professeur associé, le Dr Vu Trong Lâm, directeur et rédacteur en chef de la maison d'édition, a déclaré que la collection de livres numériques est une plate-forme complète alimentée par la technologie moderne, conçue pour soutenir la demande de recherche et d'étude des membres du Parti, des citoyens et des amis internationaux. Elle comprend 66 publications, dont 46 livres de la maison d'édition et 20 d'autres éditeurs.

La collection est systématiquement organisée en deux parties, la première contenant des livres écrits par Nguyên Phu Trong tout au long de sa carrière et la seconde composée d'ouvrages sur lui. Il comprend également un livre de condoléances numérique, qui conserve les messages sincères des citoyens et des amis internationaux à l'occasion de son décès.

Son lancement rend non seulement hommage aux contributions importantes du défunt leader du Parti, mais offre également une plate-forme précieuse pour diffuser son important héritage idéologique et théorique aux générations futures, a déclaré Vu Trong Lâm.

La bibliothèque numérique consacrée au secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong (1944-2024) est à l’adresse: http://nguyenphutrong.stbook.vn/.

