Le Vietnam considère la R. de Corée comme l’un des partenaires les plus importants

Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm a reçu, ce mardi 15 à Hanoï, Chang Ho-jin, conseiller spécial pour les affaires étrangères et la sécurité du président sud-coréen, Yoon Suk Yeol.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam considère la République de Corée comme un partenaire de première importance, exprimant sa volonté de renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux nations.

Le dirigeant Tô Lâm a également souligné des orientations majeures pour promouvoir les relations entre les deux pays dans les temps à venir, conformément au cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée.

Soulignant la politique cohérente du Vietnam sur les questions majeures et importantes, il a affirmé que le Vietnam était toujours prêt à contribuer activement au maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne.

Chang Ho-jin a souligné la place centrale du Vietnam dans la stratégie sud-coréenne en faveur d’une région indo-pacifique libre ainsi que dans son initiative de solidarité avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Il a réitéré le souhait du président Yoon Suk Yeol d’accompagner le Vietnam vers l'objectif de devenir un pays développé et à revenu élevé d’ici 2045. Outre la politique et la diplomatie, la République de Corée souhaite renforcer et élargir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, notamment la haute technologie, l’innovation, les infrastructures de transport, l’énergie, ainsi que la défense et la sécurité.

Concernant la question en Mer Orientale, les deux parties ont convenu de la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Mer Orientale, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

VNA/CVN