Le Premier ministre reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma

Le chef du gouvernement a exprimé sa conviction que la visite contribuera à renforcer la coopération entre Gunma et le Vietnam et à concrétiser le partenariat stratégique global entre les deux pays, établi fin 2023.

Notant avec plaisir les développements forts, substantiels et efficaces des relations bilatérales dans des domaines de grande confiance politique, M. Chinh a déclaré que lui et le Premier ministre Shigeru Ishiba s’étaient engagés à faire progresser la relation, en la rendant plus intensive, plus complète et plus efficace, lors de leur récente réunion en marge des sommets de l’ASEAN au Laos.

Outre la coopération économique, les deux parties accorderont plus d’attention au renforcement de la collaboration entre les localités, a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a salué la détermination, les efforts et les initiatives du gouverneur et des autorités de Gunma pour renforcer les relations avec le Vietnam au cours des dernières années, en particulier avec la province de Hà Nam, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministère du Plan et de l’Investissement et l’Académie diplomatique du Vietnam ; et pour promouvoir le projet d’université Vietnam - Japon. Il a également souligné leurs mesures incitatives envers près de 12.000 Vietnamiens de la préfecture.

En informant les invités des principales réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des neuf premiers mois de cette année, M. Chinh a souligné que le gouvernement vietnamien fait avancer la réforme administrative et le développement des infrastructures stratégiques, en particulier les infrastructures de transport, afin de réduire les coûts de logistique et d’intrants pour les entreprises et d’accroître la compétitivité des produits.

Intensification de la coopération

Le Premier ministre a suggéré à Gunma et au gouverneur de continuer à favoriser la coopération avec les localités vietnamiennes, y compris Ha Nam, à travers des projets spécifiques qui optimisent leurs atouts.

Le Vietnam est prêt à faciliter l’investissement et le fonctionnement des entreprises de Gunma, a-t-il déclaré, exhortant la préfecture à encourager ses entreprises à investir davantage dans le pays dans des domaines tels que l’agriculture de haute technologie, la transformation, la fabrication et les industries de soutien.

Le Premier ministre a également suggéré une coopération renforcée dans la formation du personnel de haute qualité, l’éducation, la culture et les industries culturelles, les échanges interpersonnels et la connectivité entre les universités, appelant Gunma à accueillir davantage de stagiaires et de travailleurs vietnamiens.

Il a appelé à une collaboration renforcée et au partage d’expériences dans la restructuration de l’économie de manière plus durable, et à la promotion de la transformation numérique, de la transition verte, de l’économie circulaire et de l’économie du partage.

Pour sa part, Yamamoto a déclaré qu’il souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam, en particulier dans le domaine de la main-d’œuvre de haute qualité, appréciant les grandes opportunités d’investissement du pays et le développement exceptionnel de ses localités, dont Hà Nam.

Selon le gouverneur, de nombreuses entreprises participantes ont décidé d’investir au Vietnam, tandis que beaucoup d’autres ont exprimé leur intérêt pour l’investissement, en particulier à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville.

Yamamoto a souhaité une intensification de la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’économie et de l’investissement, notamment en matière de transformation numérique, de formation du personnel, de travail et d’échanges culturels. Il s’est engagé à encourager les entreprises locales à investir au Vietnam, notamment dans le développement des stations thermales.

