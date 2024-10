Le Vietnam et la Chine publient une déclaration conjointe

Photo : VNA/CVN

Selon la déclaration conjointe, lors de son séjour au Vietnam, le Premier ministre Li Qiang a rencontré le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et s’est entretenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Dans une atmosphère de sincérité et d’amitié, les deux parties ont tenu des discussions approfondies et sont parvenues à de larges perceptions communes sur la promotion du partenariat de coopération stratégique global et la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. Elles ont également échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Abordant le développement des relations entre les deux partis et les deux pays, les dirigeants ont déclaré qu’au cours des luttes passées pour l’indépendance et la libération nationales, ils se sont soutenus mutuellement, formant une relation étroite entre le Vietnam et la Chine caractérisée par "la camaraderie et la fraternité".

Au cours de la période de rénovation, ils ont intensifié les échanges, le partage d’expériences et la coopération mutuellement bénéfique, pour le bien de leur peuple, ont poursuivi les dirigeants.

Les parties ont souligné la nécessité de faire progresser l’amitié traditionnelle, de continuer à approfondir et à renforcer le partenariat de coopération stratégique global et de travailler ensemble pour construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, tout en portant les relations entre les deux partis et les deux pays à une nouvelle hauteur.

Les dirigeants vietnamiens ont partagé la conviction que sous la direction du Comité central du Parti communiste chinois dirigé par le secrétaire général du Parti et président Xi Jinping, la Chine se transformera avec succès en un grand pays socialiste moderne et atteindra son objectif du deuxième centenaire.

La partie chinoise a également félicité le Vietnam pour ses réalisations au cours de la période écoulée et a noté la conviction que sous la direction avisée du Comité central du Parti communiste vietnamien dirigé par le secrétaire général et président Tô Lâm, le peuple vietnamien mettra en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti et organisera le XIVe Congrès national en 2026, atteignant le statut de pays développé à orientation socialiste à revenu élevé d’ici 2045.

La Chine a affirmé son soutien aux efforts du Vietnam pour un développement prospère, le bonheur de son peuple, une économie forte, indépendante et autonome, la promotion globale de la réforme, l’industrialisation, la modernisation, l’intégration internationale, l’expansion de ses relations extérieures et son rôle renforcé pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

La Chine a déclaré considérer toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage. En retour, le Vietnam a déclaré que ses relations avec la Chine restaient une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation.

Les deux parties ont considéré ce choix comme un choix stratégique et ont estimé que le développement de chaque pays présentait des opportunités pour l’autre et constituait un facteur positif contribuant au progrès régional et mondial.

Les deux parties ont convenu de mettre pleinement en œuvre les principales perceptions communes auxquelles sont parvenus les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, ainsi que les déclarations conjointes précédentes.

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la devise "bon voisinage, coopération globale, stabilité à long terme et orientation vers l’avenir", à l’esprit d’être "bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire" et aux "six plus", à savoir une confiance politique plus élevée, une coopération plus pratique et plus approfondie en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et un meilleur contrôle et règlement des différends.

Ces efforts visent à accélérer la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, apportant des avantages tangibles aux deux peuples et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont convenu de maintenir des discussions stratégiques de haut niveau, notamment entre les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, pour guider le développement des relations Vietnam - Chine.

Les deux gouvernements renforceront la direction des ministères, des secteurs et des localités pour concrétiser les perceptions communes de haut niveau et promouvoir de manière plus fructueuse une coopération importante dans différents domaines. Le rôle particulier des relations entre les deux partis sera pleinement promu.

Les deux parties mettront en œuvre activement et efficacement l’accord de coopération signé en avril 2024 entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine. Parallèlement, les échanges d’amitié et la coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois seront renforcés.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir le rôle de coordination générale du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine en ordonnant aux ministères, aux secteurs et aux localités d’accélérer la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine. Les mécanismes et les formes de discussion et de coopération dans des domaines stratégiques tels que la diplomatie, la défense nationale et la sécurité seront encouragés.

La partie vietnamienne a affirmé sa cohérence avec la politique d’une seule Chine et sa reconnaissance du fait qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, que Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine.

Elle a également estimé que les questions de Hong Kong, du Xingang et du Tibet étaient des affaires intérieures de la Chine, exprimant sa conviction que sous la direction du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois, ces régions resteront stables et prospères.

La partie chinoise a hautement apprécié ces points de vue du Vietnam et a exprimé son soutien à la stabilité sociale, à la sécurité nationale, au développement et à la solidarité nationale durables du pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, l’un des piliers importants de la relation bilatérale. Elles ont convenu d’intensifier davantage les échanges à tous les niveaux entre les armées des deux pays, de continuer à approfondir leur collaboration dans la défense des frontières et de déployer des patrouilles conjointes dans le golfe du Tonkin et des visites mutuelles de navires militaires, et d’intensifier les mécanismes d’échange et de coopération entre les marines et les garde-côtes des deux pays.

Le Vietnam et la Chine ont été unanimes à mettre en œuvre de manière appropriée des mécanismes tels que la réunion au niveau ministériel sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité, le dialogue stratégique sur la sécurité au niveau vice-ministériel et le dialogue sur la sécurité politique au niveau vice-ministériel, tout en menant efficacement la coopération dans les domaines de la sécurité, du renseignement, de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Photo : VNA/CVN

En outre, les deux pays ont convenu de promouvoir la connexion des stratégies de développement des deux pays, de mettre en œuvre de manière appropriée le plan de coopération sur la connexion du cadre "Deux corridors, une ceinture" avec l’initiative "Ceinture et route", et d’accélérer la connectivité des deux pays en termes d’infrastructures ferroviaires, d’autoroutes et de postes-frontières.

Les deux parties encourageront et soutiendront les entreprises dotées de technologies avancées à investir dans leurs pays respectifs, en mettant l’accent sur l’agriculture de haute technologie, les infrastructures, l’énergie propre, l’économie numérique et le développement vert.

Elles sont prêtes à créer un environnement des affaires équitable et favorable pour les entreprises de l’autre. Elles partageront également leurs expériences en matière de réforme et de gestion des entreprises publiques, coopéreront en matière de formation des ressources humaines et envisageront activement une collaboration plus étroite en matière de minéraux importants.

Les deux parties ont convenu de promouvoir le rôle du Partenariat économique global régional (RCEP) et de la Zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) ; de faire bon usage des plateformes de commerce électronique et des expositions; de renforcer la coopération douanière, d’élargir l’exportation de produits phares d’un pays vers l’autre.

Elles renforceront également le rôle de leur groupe de travail conjoint sur la coopération en matière de commerce électronique et stimuleront la coopération en matière de commerce électronique entre leurs entreprises. La Chine invite le Vietnam à organiser des activités de promotion commerciale en Chine.

Les deux parties encourageront la signature rapide du Protocole sur les exportations du Vietnam vers la Chine telles que le piment, le fruit de la passion, le nid de salangane.

La Chine est prête à continuer de créer des conditions favorables pour ouvrir son marché aux produits agricoles vietnamiens tels que les agrumes, l’avocat, le cannelle, le pommier rose, les herbes médicinales, la viande de buffle, de bœuf, de porc et les produits de l’élevage et de la volaille. La Chine est également disposée à faciliter la création par le Vietnam de davantage de bureaux de promotion commerciale à Haikou, dans la province de Hainan et dans certaines localités connexes.

Par ailleurs, le Vietnam soutient l’adhésion de la Chine à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) conformément aux normes et procédures de l’accord ; accueille favorablement la demande de la région administrative spéciale de Hong Kong de la Chine d’adhérer au RCEP.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération agricole, de promouvoir la coopération dans les domaines de la culture et de la transformation des produits agricoles, de renforcer la coopération dans les domaines de la météorologie, de la prévention et de l’atténuation des catastrophes naturelles, de l’échange de données hydrologiques pendant la saison des inondations, de la gestion intégrée des ressources en eau, de la prévention des inondations et des sécheresses, ainsi que de la science et de la technologie de l’irrigation, entre autres.

Les deux parties ont affirmé qu’elles préserveraient l’amitié traditionnelle, garderaient à l’esprit les idéaux et les missions communs et promouvraient sans relâche l’amitié entre le Vietnam et la Chine. Elles coordonneront efficacement l’organisation des activités dans le cadre de "l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025", ainsi que celles destinées à marquer le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples des deux pays, en particulier la jeune génération.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement des programmes de bourses pour les étudiants vietnamiens et d’encourager les échanges d’étudiants, tout en renforçant la collaboration dans l’enseignement professionnel et les échanges entre leurs universités et instituts de recherche, et en promouvant le rôle du Centre culturel chinois au Vietnam.

Elles ont également affirmé leur volonté de renforcer la coopération multilatérale conformément au processus de construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique ; de maintenir en permanence le multilatéralisme, les "Cinq principes de la coexistence pacifique" et les normes fondamentales des relations internationales.

Elles ont convenu de faire progresser la coopération dans le cadre d’initiatives majeures, notamment l’Initiative mondiale pour le développement, l’Initiative mondiale pour la sécurité et l’Initiative mondiale pour la civilisation.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir les échanges et la collaboration dans le domaine des droits de l’homme sur la base de l’égalité et du respect mutuel, à plaider pour un renforcement du dialogue et de la coopération internationale dans ce domaine, tout en s’opposant fermement à la "politisation", à l’"instrumentalisation" et au double standard dans les questions de droits de l’homme, ainsi qu’aux violations des droits de l’homme visant à interférer dans les affaires intérieures d’autres pays.

Les deux parties ont également consenti à renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux tels que les Nations Unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et à soutenir leurs candidatures respectives au sein des organisations internationales. La Chine a exprimé son soutien à la candidature du Vietnam pour accueillir l’Année de l’APEC en 2027 et invite le pays à y participer et à promouvoir son rôle au sein des mécanismes multilatéraux.

La Chine a déclaré soutenir les efforts de l’ASEAN pour construire une communauté cohésive, unie, résiliente et développée, et pour maintenir sa centralité dans l’architecture régionale en évolution. La Chine travaillera de concert avec les pays de l’ASEAN pour promouvoir l’initiative sur la création des "Cinq maisons communes" caractérisées par la paix, la sécurité, la prospérité, la beauté et l’amitié. Les deux parties ont également apprécié les progrès substantiels réalisés dans les négociations sur la version 3.0 de la zone de libre-échange ASEAN - Chine.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre de la coopération Mékong-Lancang, de déployer des efforts pour construire une communauté de destin pour les pays du Mékong-Lancang, pour la paix et la prospérité. Elles ont également souhaité renforcer la coopération dans le cadre de la sous-région du Grand Mékong (GMS).

Les dirigeants des deux pays ont estimé que les relations entre les deux pays devaient respecter la Charte des Nations unies, le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, en mettant l’accent sur le respect mutuel, l’égalité, les avantages mutuels, la coopération mutuellement bénéfique et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun. Ils ont déclaré que les désaccords devaient être résolus de manière persistante par des moyens pacifiques.

En ce qui concerne les questions maritimes, les dirigeants ont souligné la nécessité de mieux contrôler et régler les différends, et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région. Ils ont convenu de respecter les perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux partis et deux pays, et de rechercher des solutions acceptables à long terme conformément à l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine et au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux parties se sont engagées à s’abstenir de tout acte susceptible de compliquer la situation ou d’aggraver les différends, à maintenir la stabilité en mer et à faire avancer les discussions sur le développement conjoint en mer et la délimitation des eaux au-delà de l’embouchure du golfe du Tonkin. Elles ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines maritimes moins sensibles et les opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Les deux parties continueront de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et d’œuvrer à la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace en mer Orientale conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

Elles ont convenu de maximiser le Comité mixte chargé des frontières terrestres Vietnam - Chine et le Comité de coopération sur la gestion des portes-frontières terrestres Vietnam - Chine, d’assurer la mise en œuvre effective des trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre les deux pays et des accords connexes.

Au cours de la visite du dirigeant chinois, les deux parties ont signé de nombreux accords de coopération dans des domaines tels que la connectivité des transports, les douanes, la protection sociale, l’éducation, le commerce agricole, les médias et les banques.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de la visite du Premier ministre Li Qiang au Vietnam, affirmant qu’elle a joué un rôle dans l’avancement de la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

VNA/CVN