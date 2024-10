Le PM salue le plan de Hyosung d’investir 4 milliards d'USD supplémentaires

S’adressant à Cho Hyun-joon, qui a visité le Vietnam à deux reprises en seulement trois mois, le chef du gouvernement a hautement apprécié la confiance, les efforts et la détermination du groupe dans ses activités dans le pays.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté le groupe à continuer de promouvoir les résultats commerciaux obtenus jusqu’à présent et à accroître ses investissements pour atteindre des objectifs plus élevés dans les temps à venir.

Le dirigeant a salué les investissements fructueux et les performances commerciales de Hyosung ainsi que les activités sociales dans le pays, affirmant que le Vietnam continuerait d’accompagner et de fournir des conditions optimales pour que les projets de l’entreprise fonctionnent de manière saine, durable et rentable.

Le Vietnam s’efforce d’améliorer le climat d’investissement, de réformer les procédures administratives, de réduire les coûts de conformité, de stimuler la décentralisation du pouvoir et de développer les infrastructures stratégiques afin de réduire les dépenses et de promouvoir la compétitivité des biens et des entreprises, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Cho Hyun-joon a déclaré que Hyosung, une grande sud-coréenne travaillant dans les domaines des matériaux industriels, des technologies de l’information, de l’électricité industrielle, de la construction, des produits chimiques et du commerce, est le troisième plus grand investisseur direct de la République de Corée au Vietnam. Elle a investi environ 4 milliards de dollars et créé environ 10.000 emplois dans le pays jusqu’à présent.

Il a estimé que le climat de l’investissement au Vietnam était digne de confiance, affirmant qu’il pensait que le pays deviendrait un centre manufacturier d’Asie.

Créer environ 10.000 nouveaux emplois

Hyosung réalise son engagement de placer son avenir au Vietnam dans les 100 prochaines années et de se positionner non seulement comme une entreprise coréenne mais aussi vietnamienne, a-t-il fait remarquer.

Le groupe prévoit d’investir 4 milliards de dollars supplémentaires et de créer environ 10.000 nouveaux emplois pour contribuer davantage à l’économie locale et exercer davantage sa responsabilité sociale, a-t-il fait savoir.

Cho Hyun-joon a indiqué qu’à court terme, le groupe continuera d’accroître ses investissements dans les centres de données, les matériaux industriels de haute technologie, les biocarburants pour l’aviation et la fabrication de fibres de carbone.

Alors que Hyosung invite la société pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC) à agir en tant que partenaire dans ses projets au Vietnam, Cho Hyun-joon a exprimé son espoir de bénéficier du soutien du Vietnam afin que les deux entreprises puissent mener à bien efficacement des projets d’investissement et devenir un nouveau modèle de coopération commerciale entre le Vietnam, la République de Corée et les Émirats arabes unis.

Hyosung contribuera également à attirer des investissements du Moyen-Orient vers la nation d’Asie du Sud-Est, a-t-il poursuivi.

Photo : VNA/CVN

Saluant les intentions d’expansion des investissements du groupe, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Hyosung de prêter attention à la protection de l’environnement, d’améliorer la connectivité avec les entreprises locales et d’assurer le bien-être des travailleurs.

Il a déclaré que le Vietnam encourageait les investissements dans la fabrication de nouveaux matériaux utilisant la haute technologie et qu’il soutenait le plan de coopération entre Hyosung et ADNOC.

Le chef du gouvernement a appelé les entreprises sud-coréennes à mettre à profit leur expérience en matière d’investissement et d’affaires au Vietnam tout en profitant des ressources solides de ADNOC, de son vaste réseau de partenaires et de sa technologie moderne pour développer des projets appliquant des technologies de pointe, vertes et propres.

Il a également suggéré qu’elle contribue à stimuler les industries de soutien, l’innovation et le transfert de technologie dans le pays, et qu’elle aide les entreprises locales à améliorer leur capacité de production et leur compétitivité pour s’engager dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



VNA/CVN