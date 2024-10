Les agriculteurs et les coopératives vietnamiens exceptionnels mis à l’honneur

Lors de la cérémonie, le plus haut législateur a décerné le titre à des figures remarquables dans la garantie de la sécurité nationale, la production sylvicole, la transformation numérique et des agriculteurs milliardaires.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le développement continu de l’Association des agriculteurs vietnamiens et ses contributions au développement national, ainsi que le progrès de l’économie agricole, considérée comme un pilier de l’économie, le dirigeant a indiqué que les exemples honorés lors de l’événement constituent les figures marquants dans le contingent de millions d’agriculteurs du pays dans la production, le commerce, la construction de la nouvelle ruralité et la réduction de la pauvreté, ainsi que dans la garantie de la sécurité nationale.

Trân Thanh Mân a exhorté les groupes d’agriculteurs à continuer de promouvoir l’information auprès de leurs membres sur les lignes directrices du Parti et les politiques de l’État et à adopter une nouvelle mentalité dans la production.

De même, il a recommandé d’élargir l’application de la technologie numérique, des modèles d’agriculture écologique, de l’agriculture verte ; de l’agriculture biologique, circulaire et intelligente ; l’agriculture combinée à l’industrie ou aux services, créant de nombreux produits agricoles sains, de haute qualité et compétitifs sur les marchés national et mondial; tout en développant et en préservant les marques de produits et les marchés de consommation.

Dans le même temps, il a exhorté les instances du Parti, les administrations locales et le Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que les organisations socio-économiques, à continuer d’adopter des solutions pour le développement agricole et la construction de nouvelles zones rurales.

À son tour, le président de l’Association des agriculteurs vietnamiens, Luong Quôc Doan, a attribué les réalisations de l’association au patriotisme, à la résilience et à la responsabilité des agriculteurs vietnamiens.

Ces facteurs contribuent à maintenir le rôle de l’agriculture en tant que pilier de l’économie, contribuant à l’innovation, au développement, à l’industrialisation, à la modernisation et à l’intégration internationale du pays.

VNA/CVN