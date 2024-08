L’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur d'Autriche au Vietnam

Lors de l'événement, Phan Anh Son a affirmé qu'au cours de son mandat au Vietnam, l'ambassadeur Hans-Peter Glanzer avait grandement contribué à la promotion de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines. En particulier, l'ambassadeur a toujours attaché une grande importance à la diplomatie populaire, favorisant les échanges et la compréhension entre les peuples vietnamien et autrichien.

Sous la direction de l'ambassadeur, l'ambassade d'Autriche s'est coordonnée avec des agences et organisations vietnamiennes pour organiser des programmes d'échanges culturels et artistiques... Ces activités ont contribué à renforcer l'accessibilité et la participation de la population aux activités culturelles et artistiques, à promouvoir la diversité culturelle et les échanges entre les peuples des deux pays, a souligné Phan Anh Son.

L'ambassadeur a également joué un rôle important dans les efforts conjoints pour organiser des réunions de haut niveau, des échanges de délégations et des activités célébrant les fêtes et événements importants des deux pays.

Selon le président de VUFO, le diplomate autrichien s’est également particulièrement intéressé à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'économie, des sciences et de l'éducation. Il s'est régulièrement coordonné étroitement avec les agences et partenaires concernés au Vietnam pour organiser l'accueil, le soutien et l'organisation de programmes de travail pour les délégations d'agences et d'entreprises autrichiennes au Vietnam, ainsi que pour aider les délégations vietnamiennes à se rendre en Autriche pour sonder le marché et les possibilités de coopération.

Pour sa part, l'ambassadeur autrichien s'est dit honoré de recevoir cette distinction et a remercié la VUFO, l'Association d'amitié Vietnam - Autriche et les partenaires vietnamiens pour leur soutien au cours de son mandat.

