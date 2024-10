Vietnam - Laos

La visite du président de l’Assemblée nationale consolide la relation spéciale Vietnam - Laos

>> Aider le Laos à assumer avec succès son rôle de présidence de l’ASEAN et de l’AIPA

>> Dialogue avec les représentants des parlements, des jeunes et des entreprises

>> Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân attendu au Laos

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam; Trân Thanh Mân; effectuera une visite officielle au Laos et participera à la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-45) du 17 au 19 octobre, contribuant à consolider la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale Vietnam - Laos.

Il s’agit de sa première visite officielle au Laos dans son nouveau poste, destinée à concrétiser les accords conclus entre les hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam et du Parti populaire révolutionnaire lao et des deux États vietnamien et lao, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.

Ce déplacement affirme la politique cohérente du Vietnam d’accorder toujours la plus haute priorité et d’attacher une grande importance au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, a souligné le diplomate.

Il vise à renforcer la confiance et l’attachement entre les deux hauts dirigeants des deux pays, à évaluer les résultats de leurs coopérations, notamment entre les deux assemblées nationales, et à échanger les orientations et les mesures pour améliorer davantage les relations bilatérales, ainsi que les actualités de la région et du monde d’intérêt mutuel, a-t-il indiqué.

Élargir la coopération parlementaire vietnamo - lao

La visite qui intervient au seuil de l’AIPA-45 dont le Laos est l’hôte, une belle occasion de renforcer la confiance stratégique et d’élargir la coopération parlementaire vietnamo - lao, de poursuivre l’intégration internationale totale et profonde et l’élévation de la diplomatie multilatérale, et d’affirmer le rôle proactif et actif de l’Assemblée nationale du Vietnam de contribuer aux contenus de l’AIPA, de travailler avec ses membres pour consolider l’unité et la centralité de l’ASEAN, booster la relation entre l’AIPA et ses partenaires.

Dans le contexte mondial et régional en évolution rapide, complexe et imprévisible, avec des impacts profonds sur les pays du monde, dont le Vietnam et le Laos, la solidarité et l’entraide vietnamo-lao sont un facteur objectif, une loi historique, l’une des souces de force les plus grandes et vitales pour l’œuvre d’édification et de défense nationales de chaque pays, a poursuivi l’ambassadeur.

Le diplomate a estimé que les deux assemblées nationales devraient continuer d’attacher de l’importance à leur collaboration et leur échange d’expérience en matière de travail législatif, de surveillance suprême et de décision de questions d’importance nationale. Les efforts devraient se focaliser sur la surveillance et la facilitation de la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau, des traités et accords de coopération entre le Vietnam et le Laos, notamment les tâches énoncées dans la Stratégie de coopération Vietnam - Laos pour la période 2021-2030 et l’Accord de coopération Vietnam - Laos pour la période 2021-2025.

Les deux parties continueront à collaborer étroitement, à se soutenir mutuellement et à échanger leurs positions sur les questions internationales et régionales dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’AIPA, le Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP), l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), ainsi qu’à rédiger un livre sur les 50 ans de relations entre les deux assemblées nationales, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN

VNA/CVN