Le président de l'AN salue les contributions des femmes députées

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré, le 15 octobre à Hanoï, des femmes députées à temps plein ainsi que d’autres femmes responsables du Bureau parlementaire et de l’Institut d’études législatives, à l'approche de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre).

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Avec près de 50 millions de femmes constituant 50,1% de la population et un taux de participation des femmes à la population active de 78,2%, le Vietnam fait partie du groupe des pays ayant le taux de participation politique des femmes le plus élevé au monde.

L'élection de la XVe AN et des Conseils populaires pour le mandat 2021-2026 a marqué une étape historique, avec 151 femmes élues députées, soit 30,26% du total, un record depuis la XIe AN.

Lors de la rencontre, le président de l'AN a salué les contributions remarquables apportées par les agences et le Bureau de l'AN, notamment les femmes parlementaires à temps plein, les femmes cadres supérieures, les fonctionnaires et le personnel du Bureau de l’AN et de l'Institut d'études législatives.

Il a espéré qu’elles continueront à contribuera de manière proactive aux activités de l'AN, en se concentrant sur l'émission d'avis servant à l'examen et à l'approbation par l’AN des projets de loi, des résolutions, ainsi que la publication de mécanismes et de politiques.

Nguyên Thuy Anh, présidente de la Commission des affaires sociales de l’AN et présidente du Groupe des femmes députées du Vietnam de la XVe législature, a souligné l'impact du groupe depuis sa création en 2008. Elle a déclaré que les femmes députées restaient étroitement liées à leurs électeurs, transmettant les préoccupations et les aspirations du public à l'AN, tout en affirmant leur rôle à travers diverses activités.

Ces activités comprennent l'élaboration des lois, la supervision, la prise de décisions sur les questions nationales cruciales, la diplomatie, la charité, le bien-être social et les activités socioculturelles, qui ont été reconnues tant au niveau national qu'international, a-t-elle annoncé.

Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien du président de l'AN et d'autres dirigeants, qui continue d'inspirer les femmes députées à amplifier la voix des femmes. Alors qu'elles naviguent dans les exigences changeantes des activités de l'AN, ces femmes servent de pont vital reliant l'AN aux personnes qu'elles représentent, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN