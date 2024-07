Des mesures drastiques pour assurer la stabilité des prix

Bien que les prix du marché et l'inflation intérieure aient été maîtrisés conformément à l'objectif fixé, les agences de gestion de l'État et les entreprises sont restées vigilantes et préparent des mesures de stabilisation des prix pour le reste de l'année, selon le Département de gestion des prix du ministère des Finances.

>> Les prix à la consommation augmentent de 4,08% au premier semestre

Selon le rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours du premier semestre 2024, les ventes au détail de biens et services au prix courant ont atteint 3.098.700 milliards d'USD, soit une augmentation de 8,6% par rapport à la même période de l'année dernière. Les localités avec de fortes augmentations des revenus comprennent Quang Ninh (9,5%), Hai Phong (9%), Dà Nang (7,8%), Cân Tho (7,6%), Hanoï (6,6%) et Hô Chi Minh-Ville (6,3%).

Photo : VNA/CVN

Selon Phan Van Dung, directeur général adjoint de la société par actions vietnamienne VISSAN Animal Industry, dans ce contexte, le prix des matières premières est continuellement ajusté pour augmenter, en particulier les matières premières importées, obligeant les entreprises en général et VISSAN en particulier à résoudre le problème de la stabilisation des prix.

Malgré les prévisions positives de reprise du marché, les producteurs de biens de consommation à évolution rapide (FMCG) ont eu du mal à stimuler la demande des consommateurs, a déclaré le directeur adjoint de la société par actions VISSAN, Phan Van Dung, ajoutant que les entreprises s'efforçaient de stabiliser les prix des biens essentiels depuis le début de l'année, dans un contexte de hausse des coûts des intrants et de faiblesse des dépenses.

Toujours selon lui, en réponse à l'augmentation du salaire minimum à partir du 1er juillet, VISSAN, l'un des principaux transformateurs alimentaires du pays, a travaillé avec ses fournisseurs pour élaborer des mesures de stabilisation des prix et partager les bénéfices afin de stabiliser le marché. Dans le même temps, elle s'est associée aux distributeurs et aux détaillants pour déployer des programmes de stimulation de la consommation et s'est engagée à fournir aux consommateurs des produits sûrs et de haute qualité.

Phan Van Dung a déclaré que la réduction de la TVA de l'Assemblée nationale de 10% à 8% fait partie des mesures visant à soutenir les programmes de stabilisation des prix des entreprises.

Par ailleurs, le directeur de la division opérationnelle de la chaîne de supermarchés Co.opmart, Nguyên Ngoc Thang, a estimé que les distributeurs et les détaillants devraient améliorer l'offre de produits pour répondre aux évolutions du marché. Saigon Co.op a signé des contrats à long terme avec ses partenaires pour garantir la stabilisation des prix de ses produits, a-t-il indiqué.

Selon le Département de gestion des prix du ministère des Finances, étant donné que les prix imprévisibles de l'énergie, la hausse des prix du riz et la hausse des coûts de transport, entre autres, exerceront une pression sur le niveau des prix, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de travailler avec les ministères et secteurs compétents pour proposer au gouvernement des mesures visant à contrôler l'inflation, accélérer et stabiliser la macroéconomie.

Le ministère intensifiera l'examen, la modification et l'achèvement de plusieurs documents juridiques destinés à servir la gestion de l'État sur le marché intérieur. En outre, il continuera à travailler avec les ministères et les localités pour suivre de près le marché afin de garantir un approvisionnement suffisant en biens essentiels pour les résidents.

VNA/CVN