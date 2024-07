Augmentation des salaires et question du contrôle du prix

>> La croissance des salaires devrait être dynamique au Vietnam en 2023

>> Le Conseil national des salaires propose une augmentation du salaire minimum régional à 6%

>> Le gouvernement examine une hausse de 6% du salaire minimum régional dès juillet

Dans de nombreux marchés traditionnels de Hô Chi Minh-Ville, de nombreuses marchandises ont commencé à augmenter leurs prix avant même que l'Assemblée nationale n'adopte la politique de réforme des salaires.

Trân Thi Huê, une employée de la zone franche d'exportation de Tân Thuân (Hô Chi Minh-Ville), confie : "Cette fois, le salaire minimum régional augmente, mon mari et moi recevons également quelques centaines de milliers de dôngs de plus chacun. Mais nous nous inquiétons beaucoup de la hausse des prix".

Partageant la même réflexion, Hoàng Thi Lan, ouvrière travaillant dans une entreprise de textile à Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville) ajoute : "Mon entreprise verse des salaires en fonction de la quantité produite, le salaire minimum régional n'est donc utilisé que comme base pour les paiements d'assurance et pour calculer la rémunération des heures supplémentaires. Lorsque le salaire minimum régional augmentera, les travailleurs devront payer un niveau d'assurance sociale plus élevé, ce qui leur bénéficiera à long terme, mais leur revenu réel n'augmentera pas de manière significative".

Au cours du mois dernier, dans la plupart des marchés, les prix des produits alimentaires ont commencé à augmenter.

Assurer une meilleure qualité de vie

Selon l'expert Vu Vinh Phu, il est nécessaire de bien contrôler les prix du marché tels que ceux de l'électricité, de l'eau, de l'essence et de la nourriture. Pour améliorer la qualité de vie de tous, il faut veiller à lutter contre les monopoles et à empêcher les augmentations déraisonnables des prix .

Le délégué parlementaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Hoàng Ngân, a partagé : "Au cours des 20 dernières années, nous avons procédé à 14 ajustements du salaire de base. En 2008, lorsque le salaire de base a augmenté de 20%, l'inflation est passée de 6,3 à 23% ; et en 2011, lorsqu’il a augmenté à 13,7%, l'inflation est passée de 9,2 à 18,6%". Selon lui, les autorités doivent prêter attention à la politique monétaire et bien gérer le prix des articles de première nécessité ainsi que des services.

Selon l'Office général des statistiques (ministère du Plan et de l'Investissement), l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté, en juin, de 0,17% par rapport au mois précédent. Par rapport à décembre 2023, l'IPC de juin a connu une hausse de 1,40% et par rapport à la même période de l'année dernière, de 4,34 %. L'IPC moyen au deuxième trimestre 2024 a progressé de 4,39% par rapport à la même période de 2023. Au cours des six premiers mois de 2024, l'IPC a augmenté de 4,08% par rapport à la période correspondante de l'an passé. L'inflation sous-jacente a augmenté de 2,75%.

D’après cette agence, de nombreux facteurs ont créé l’accroissement de l'IPC au cours des six premiers mois de 2024. En six mois, les groupes de marchandises et de services affichant les hausses de prix les plus significatives comprennent l’éducation (8,58%) ; les médicaments et les services de santé (7,07%) ; le logement, l’électricité, l’eau, le carburant et les matériaux de construction (5,51%) ; la restauration et les services de restauration (4%).

Du point de vue de la production, l'Office général des statistiques a proposé des solutions : les secteurs doivent suivre de près la situation de la production et des affaires pour répondre de manière proactive aux risques éventuels.

Au dire d’experts, il est nécessaire d'accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics ; d’inspecter et superviser particulièrement étroitement la mise en œuvre des projets utilisant des capitaux d'investissement publics au service du développement socio-économique national. "Appelez les entreprises à participer au programme de stabilisation des prix, en particulier les compagnies prestigieuses et celles d’envergure", a souligné l'expert économique Dinh Trong Thinh.

