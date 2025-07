Privilégier les sciences, les technologies et l’innovation sur les données

Selon ce décret, l’État accorde la priorité à l’investissement et au développement dans l’éducation et la formation afin de garantir une main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux exigences des activités de science, de technologie et d’innovation axées sur les données. Il favorise également la création, la connexion et le développement de réseaux d’experts et de scientifiques, ainsi que d’organisations scientifiques et technologiques spécialisées dans les données, tant au niveau national qu’international.

Photo : Pixabay/CVN

En outre, le décret encourage le développement de centres de recherche axés sur la science des données et l’innovation dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, la blockchain, les communications de données, l’Internet des objets (IoT), le big data et d’autres technologies avancées, afin de créer, développer, protéger, gérer, traiter et exploiter efficacement les données.

L’État mettra en place des mécanismes spécifiques pour attirer des experts vietnamiens et étrangers hautement qualifiés dans des domaines clés tels que les technologies de l’information, la cybersécurité, la science des données et l’intelligence artificielle, afin qu’ils travaillent au sein des agences gouvernementales.

Le ministère de la Police est chargé de piloter et de coordonner avec les ministères, secteurs, agences et organisations concernés l’incubation et le développement d’un écosystème de start-ups axé sur la science, la technologie et l’innovation axées sur les données.

Le décret énonce clairement que les organisations et les personnes engagées dans des activités scientifiques, technologiques et d’innovation liées aux données bénéficient des politiques applicables à la science, à la technologie et à l’innovation, conformément à la loi. Elles bénéficient également d’un accès prioritaire aux mécanismes de soutien spéciaux les plus performants disponibles dans des secteurs équivalents aux industries de haute technologie.

Les agences, organisations de l’État et les individus chargés de mener des recherches scientifiques, des développements technologiques et des innovations liées aux données sont encouragés, soutenus et prioritaires dans les infrastructures et les équipements investis par l’État pour les activités scientifiques, technologiques et d’innovation.

VNA/CVN