Le Vietnam lance un plan pour attirer 100 experts de haut niveau en IA

Le ministère des Sciences et des Technologies a officiellement lancé un plan visant à attirer 100 experts de haut niveau en intelligence artificielle (IA), afin de piloter des programmes nationaux clés, conformément à la décision n° 1414/QD-BKHCN.

>> L’intelligence artificielle révolutionne l’achat immobilier au Vietnam

>> L'AN doit être à l'avant-garde de l'application de l'IA et de la transformation numérique

>> Dà Nang se voit en pôle de l'intelligence artificielle du Vietnam

Ce plan a pour objectif de faire de l’IA un moteur stratégique de la croissance économique, de la modernisation de la gouvernance, de l’amélioration de la qualité de vie et de la compétitivité nationale.

Photo : VNA/CVN

Il prévoit également la construction d’un écosystème d’IA complet, autonome et éthique, contribuant à positionner le Vietnam parmi les pays leaders en matière de recherche, de développement et d’application de l’intelligence artificielle, tant au niveau régional que mondial.

Pour atteindre ces ambitions, le plan s’articule autour de missions concrètes couvrant les volets législatif, scientifique, éducatif et applicatif.

Parmi les priorités figurent la création d’une base de données nationale d’experts, la contribution à l’élaboration de textes juridiques encadrant l’application de la Loi sur l’industrie des technologies numériques, ainsi que la définition de normes et de standards techniques pour l’IA.

Des projets de recherche ou commandes publiques sont également prévus pour développer une plateforme nationale de données biologiques et des modèles d’IA "Make in Vietnam" dans les domaines du langage, de l’image et du son.

D’autres projets porteront sur l’application de l’IA et de l’Internet des objets (IdO) à la surveillance sanitaire du bétail, à la traçabilité des maladies animales et à la conservation des produits après récolte.

Le plan appuiera aussi le développement de technologies avancées telles que les assistants virtuels, les jumeaux numériques et les applications de réalité virtuelle.

Un volet essentiel sera consacré au renforcement des compétences, avec des programmes de formation destinés aux formateurs, enseignants et ingénieurs spécialisés.

Cette initiative intervient dans un contexte de pénurie de ressources humaines qualifiées en IA au Vietnam. Elle constitue une étape clé dans l’accélération de la transformation numérique du pays, et trace les grandes orientations technologiques du Vietnam pour la décennie à venir.

VNA/CVN