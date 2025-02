Promouvoir le développement de l'industrie des technologies numériques dans la nouvelle ère

S'exprimant lors du 6e Forum national sur le développement des entreprises de technologie numérique, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déclaré que le chiffre d'affaires total de l'industrie des technologies numériques du Vietnam en 2024 était estimé à 152 milliards d'USD, en hausse de 35,7% par rapport à 2019.

Photo : VNA/CVN

L’écosystème des startups du secteur des technologies numériques se renforce également de plus en plus avec près de 74.000 entreprises. Leurs produits et services sont diversifiés comme matériel, électronique, logiciels et technologies avancées telles que l'IA, le big data, l'Internet des objets...

L'effectif a atteint plus de 1,67 million de travailleurs, soit une hausse de plus de 50% par rapport à 2019. À la fin de 2023, près de 1.900 entreprises de technologie numérique avaient atteint le marché international, avec un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 53% par rapport à 2022.

Cela a contribué à améliorer l’indice mondial d’innovation du Vietnam d’année en année. Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, en 2024, le Vietnam se classait au 44e rang sur 133 pays en matière d'innovation mondiale, en hausse de deux places par rapport à 2023 et de 32 places par rapport à 2013. Le Vietnam possède trois indices de premier plan dans le monde : importation de haute technologie, exportation de haute technologie et exportation de biens créatifs.

Ces chiffres montrent que l'industrie des technologies numériques était devenue l'un des secteurs économiques importants, aidant non seulement le Vietnam à améliorer sa compétitivité, à élargir les opportunités de coopération internationale, à contribuer activement à la construction d'une économie numérique complète, à la croissance économique et au développement durable.

Cependant, le Vietnam présente encore de grandes faiblesses. Le chef du Parti, Tô Lâm, a souligné que le niveau technologique des entreprises vietnamiennes était généralement faible et qu'elles ne participaient qu'à un niveau très modeste à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Bien que l'industrie électronique, un secteur à 100% IDE, ait fait du Vietnam le deuxième plus grand exportateur de téléphones mobiles intelligents au monde, le 5e exportateur mondial de composants informatiques, le 6ème exportateur mondial de matériel informatique, le 8e exportateur mondial de composants et d’équipements électroniques, 89% de la valeur de ces composants est encore importée.

Samsung investit au Vietnam depuis 2008, mais parmi les 60 entreprises partenaires de premier rang qui fournissent Samsung à Thai Nguyên, on compte 55 entreprises étrangères. À Bac Ninh, les chiffres sont respectivement 176 et 164. Les entreprises nationales fournissent principalement des services de sécurité, de restauration industrielle, de traitement des déchets...

La capacité de recherche et de développement des entreprises dépend encore fortement aux pays étrangers, ce qui limite la capacité du Vietnam à être technologiquement autonome. L’attraction des talents de haute technologie n’est pas suffisante, ce qui conduit à une pénurie de ressources de qualité, affectant directement la capacité d’innovation.

Le développement des technologies numériques et des infrastructures numériques est inégal selon les régions, ce qui crée un écart important dans l’accès à la technologie, affectant la connectivité nationale et le développement durable de l’industrie des technologies numériques.

Selon Dô Cao Bao, membre du conseil d'administration de FPT, le discours du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, présenté lors du 6e Forum national sur le développement des entreprises de technologie numérique a souligné le cœur du problème : si le pays veut devenir un "Dragon" et échapper au piège du revenu moyen, il doit améliorer la productivité du travail en exploitant le potentiel intellectuel du peuple vietnamien ; faire la recherche et le développement des sciences et des technologies ; mettre l’accent sur l’économie numérique, en la considérant comme le principal moteur du développement du pays.

Le ministre Huynh Thành Dat a déclaré qu'en application de la résolution N°57 du Politburo et de la récente résolution N°03 du gouvernement, le ministère des Sciences et des Technologies coordonnerait d'urgence avec les agences concernées pour construire et perfectionner le cadre juridique, dans le but d’être déterminé à éliminer les goulots d'étranglement, à promouvoir le développement des sciences, des technologies et de l'innovation.

