Vietnam - Singapour

L’économie, le commerce et l’investissement, piliers des relations de coopération bilatérale

L’économie, le commerce et l’investissement ont toujours été des piliers solides, contribuant à porter les relations entre le Vietnam et Singapour à une nouvelle hauteur.

Selon le Service commercial de l’ambassade du Vietnam à Singapour, en 2024, le Vietnam est resté le 11e partenaire commercial de Singapour avec des échanges commerciaux bilatéraux de plus de 31,67 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 9,49%.

Photo : VNA/CVN

En termes d’importations, en 2024, les principaux marchés d’importation de Singapour étaient Taïwan (Chine), la Chine, les États-Unis, la Malaisie, la République de Corée et le Japon. Le Vietnam se classe actuellement au 18e rang des plus grands partenaires d’importation de Singapour avec un chiffre d’affaires de près de 8,58 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 30,8%.

En termes d’exportations, en 2024, les principaux marchés d’exportation de Singapour étaient la Chine, Hong Kong (Chine), et la Malaisie avec un chiffre d’affaires atteignant respectivement 85,76 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 7,13%, 66,39 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 8,16%, et 64,33 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 16,32%... Le Vietnam est le 10e marché d’exportation de Singapour avec un chiffre d’affaires de plus de 20,8 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 1,72%.

Croissance impressionnante du commerce bilatéral

Dans l’ensemble, en décembre 2024, les échanges commerciaux bilatéraux totaux entre le Vietnam et Singapour ont atteint plus de 3,06 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 19,24% par rapport à la même période de 2023, les exportations du Vietnam vers Singapour ayant maintenu un taux de croissance élevé (+18,98%) avec une valeur de 781,17 millions de dollars singapouriens, et les importations ayant également connu une forte croissance de 19,33%, atteignant plus de 2,28 milliards de dollars singapouriens.

Dans la structure des marchandises exportées de Singapour vers le Vietnam, les marchandises d’origine singapourienne ont connu une forte augmentation de 52,9%, atteignant plus de 694,77 millions de dollars singapouriens ; les marchandises de pays tiers transitant par Singapour vers le Vietnam (représentant 70% des exportations) ont augmenté de 8,9%, atteignant plus de 1,59 milliard de dollars singapouriens.

Photo : VNA/CVN

Bien que le déficit entre les importations et les exportations soit de plus de 1,5 milliard de dollars singapouriens, si l’on ne tient compte que de la balance commerciale entre les marchandises vietnamiennes et les marchandises d’origine singapourienne, en décembre 2024, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de plus de 86,4 millions de dollars singapouriens.

Sur l’ensemble de 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour a atteint plus de 31,67 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 9,49% par rapport à la même période en 2023, les exportations ayant fortement augmenté de 30,8%, atteignant près de 8,58 milliards de dollars singapouriens et les importations plus de 23,09 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de 3,24%.

En termes d’origine des marchandises, les marchandises importées temporairement et réexportées via Singapour vers le Vietnam représentent près de 69,73% du chiffre d’affaires de l’exportation des marchandises de Singapour vers le Vietnam, soit 16,1 milliards de dollars singapouriens. Si l’on ne tient compte que des marchandises d’origine singapourienne et des marchandises d’origine vietnamienne, le Vietnam a enregistré un excédent commercial d’environ 1,59 milliard de dollars singapouriens.

En particulier, en 2024, le riz vietnamien a gardé sa position de leader à Singapour, dominant la part de marché des groupes de riz blanc, de riz parfumé et de riz gluant. Le riz vietnamien n’est pas seulement fortement consommé à Singapour, mais il est également réexporté vers d’autres marchés étrangers, affirmant sa qualité et son attrait pour les consommateurs mondiaux.

En matière d’investissement, Singapour figure toujours parmi les plus grands investisseurs du Vietnam. Au 10 octobre 2024, Singapour comptait 3.806 projets d’investissement au Vietnam avec un capital total enregistré de plus de 81,13 milliards de dollars, couvrant 18 secteurs. Les projets se concentrent principalement sur l’industrie de transformation, l’immobilier, la production et la distribution d’énergie.

Photo : VNA/CVN

Parmi les localités qui attirent le plus d’investissements de Singapour, on peut citer Hô Chi Minh-Ville avec 1.635 projets, Hanoï avec 493 projets et Bac Ninh avec 93 projets.

Effet de levier des ALE de nouvelle génération

Le fait d’être simultanément membre de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l’Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) ou l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP) a créé un "effet de levier" permettant au commerce bilatéral d’enregistrer de nombreux progrès. Grâce à cela, les deux pays ont plus d’opportunités et de conditions favorables pour promouvoir l’exportation de marchandises vers leurs marchés respectifs, ainsi que pour rechercher des informations et élargir leur clientèle.

Au cours des derniers temps, le Vietnam et Singapour ont toujours travaillé en étroite collaboration pour promouvoir de manière globale et approfondie tous les contenus des ALE de nouvelle génération, tout en s’efforçant d’utiliser efficacement les avantages que les ALE apportent à la communauté des entreprises.

Conscients de la complémentarité des deux économies, le Vietnam et Singapour ont promu et promeuvent les ALE auxquels ils participent ensemble, renforçant ainsi la coopération et contribuant au développement économique de chaque pays ainsi qu’à celui de la région.

En outre, les perspectives économiques de Singapour sont soutenues par un certain nombre de facteurs, notamment la forte augmentation de la demande de produits électroniques haut de gamme (tels que les puces IA), qui devrait soutenir le développement de l’industrie électronique. Cela crée également des opportunités pour que les produits phares du Vietnam dans le domaine de la technologie soient davantage exportés vers ce marché.

Selon les experts, pour tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le marché singapourien, les entreprises exportatrices vietnamiennes devront se renseigner attentivement, suivre les évolutions du marché d’importation afin d’élaborer une stratégie d’exportation. En outre, elles devront se concentrer sur l’innovation des technologies de production, l’amélioration de la qualité et de l’esthétique des produits afin de répondre aux normes élevées du marché singapourien. En particulier, les entreprises devront comprendre le rôle de transit important de Singapour pour renforcer leurs marchés à l’échelle mondiale.

Créer ensemble des percées économiques

Photo : VNA/CVN

Lors de la visite à Singapour en décembre 2024, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et les dirigeants singapouriens ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties continueraient de travailler en étroite collaboration, portant rapidement les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Avec une base solide de coopération économique bilatérale, les deux parties ont affirmé leur détermination à promouvoir davantage ce pilier de coopération important, en renforçant les échanges d’informations et en partageant les expériences dans le traitement des nouveaux problèmes liés au développement socioéconomique.

Les deux parties promouvront les investissements en tirant parti des atouts de chaque pays, en créant des percées dans les nouveaux domaines de croissance tels que la logistique verte, la construction de centres de données, la production de puces semi-conductrices, les énergies propres, les crédits carbone, la sécurité alimentaire, et la finance vert

À la veille de la visite du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour, le professeur Bilveer Singh de l’Université nationale de Singapour (NUS) a déclaré aux journalistes que Singapour souhaitait promouvoir sa coopération pour le développement de l’économie numérique dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), en particulier avec le Vietnam.

Pour que ce secteur se développe, le Vietnam doit continuer à perfectionner son système juridique dans des domaines tels que le commerce électronique et les services numériques, tout en préparant une main-d’œuvre qualifiée.

M. Singh a estimé que le Vietnam se développait très rapidement et a exprimé l’espoir que les deux pays pourraient coopérer étroitement dans le domaine de l’économie numérique à l’heure actuelle, conformément aux engagements des hauts dirigeants des deux pays, car ce modèle avait un grand potentiel et des perspectives brillantes à l’avenir.

Le Professeur Vu Minh Khuong venu de l’École de politiques publiques Lee Kuan Yew a déclaré que la caractéristique de l’économie numérique était son rythme de développement rapide grâce à la science et à la technologie. Le Vietnam dispose également d’une main-d’œuvre très importante dans le domaine des technologies de l’information. Par conséquent, la promotion d’une coopération accrue avec Singapour apportera une énorme dynamique de développement aux deux pays.

En fait, le Vietnam et Singapour mettent activement en œuvre une coopération dans des domaines visant à promouvoir le partenariat économique vert et numérique.

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours au séminaire en ligne le 4 mars sur le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et Singapour organisé par l’Institut Yusof Ishak (ISEAS)-Singapour, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a déclaré que les deux pays avaient renforcé leur partenariat bilatéral dans de nouveaux domaines, en particulier dans l’énergie renouvelable, l’alimentation, les infrastructures, l’économie numérique et l’innovation.

Ce sont les domaines de coopération qui sont actuellement mis en œuvre dans le cadre du partenariat économique numérique et vert. Grâce à ce cadre, les deux pays peuvent s’entraider pour résoudre les défis communs et jouer un rôle important au sein de l’ASEAN.

Le Vietnam et Singapour se trouvent à un moment historique important de leurs relations bilatérales, les deux pays ayant de nouvelles équipes dirigeantes.

Concernant le potentiel de développement de l’économie verte, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a souligné : "Singapour considère le Vietnam comme une destination importante dans le réseau énergétique de l’ASEAN, grâce à son grand potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. Le Vietnam est non seulement capable de fournir de l’énergie à Singapour, mais aussi à de nombreux autres pays de l’ASEAN".

Les deux pays s’orientent vers l’objectif de zéro émission nette en 2050, les produits énergétiques du Vietnam jouant un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Outre l’exportation d’énergie, le Vietnam a également la possibilité de construire des installations de production et de services énergétiques.

NDEL/VNA/CVN