Promotion des produits et fruits vietnamiens auprès des entreprises et consommateurs chinois

L'ambassade du Vietnam en Chine, en collaboration avec les groupes Wumart et Goodfarmer, a organisé le 29 novembre la "Journée des produits vietnamiens en Chine et le Festival des fruits vietnamiens" dans un supermarché Wumart à Pékin.

L'événement s'inscrit dans le cadre des actions concrètes visant à concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays sur le renforcement de la coopération commerciale bilatérale et à faire progresser le projet gouvernemental encourageant les entreprises vietnamiennes à participer directement aux réseaux de distribution à l'étranger d'ici 2030.

Des dizaines de marques vietnamiennes ont présenté une large gamme de produits, notamment nids d'hirondelle et produits dérivés, café, fruits frais et secs, boissons à base de fruits, noix de cajou, confiseries et riz.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné que ces dernières années, le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine s'est développé de manière positive, notamment la coopération économique et commerciale. Il a fait remarquer qu'avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants et une demande croissante de produits de haute qualité, notamment alimentaires, la Chine représente une formidable opportunité pour les produits vietnamiens de qualité. À ce jour, le Vietnam exporte déjà vers la Chine une variété de produits agricoles, forestiers et halieutiques, tous très appréciés des consommateurs chinois.

L'ambassade du Vietnam en Chine, véritable passerelle pour introduire les marques et les produits vietnamiens sur le marché chinois, n'a cessé de diversifier ses liens, contribuant ainsi à bâtir une plateforme de coopération solide pour les entreprises des deux pays, a-t-il déclaré.

Grâce à ce programme, le Vietnam espère faciliter l'accès des produits et des marques vietnamiennes aux réseaux de distribution et aux supermarchés chinois, marquant une étape importante dans la promotion des produits vietnamiens au sein du réseau de distribution chinois, a-t-il ajouté.

Le diplomate vietnamien a souligné que cet événement offre aux consommateurs chinois l'opportunité de constater par eux-mêmes la qualité des produits vietnamiens. Il s'est dit convaincu que, grâce aux similitudes culturelles et culinaires et à l'intérêt croissant pour la santé et les produits de haute qualité, les produits vietnamiens deviendraient assurément un choix privilégié des consommateurs chinois exigeants.

Liu Ziqiu, Pdg du groupe Good Farmer, a déclaré que le Vietnam constitue une zone de production essentielle pour la chaîne d'approvisionnement mondiale de Good Farmer. Le groupe a grandement bénéficié de sa collaboration avec des partenaires de premier plan pour la sélection de fruits de qualité supérieure, permettant ainsi d'acheminer ces produits d'exception "des vergers vietnamiens aux tables chinoises".

Par conséquent, les fruits vietnamiens distribués par Good Farmer ont atteint des milliers de foyers tout en conservant leur fraîcheur, et ont ainsi conquis le cœur des consommateurs, a-t-il affirmé.

