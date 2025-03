L'immobilier voit des opportunités de croissance

Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit qu'en 2025, le marché de la vente au détail devrait atteindre 350 milliards de dollars, contribuant pour 59% au budget total de l'État.

Le secteur de la vente au détail connaît une croissance positive, soutenue par les initiatives gouvernementales visant à stimuler la consommation intérieure, à soutenir les activités commerciales et à développer le marché local.

Les principaux facteurs de croissance comprennent une population nombreuse et jeune, une classe moyenne en expansion, l'augmentation du nombre de jeunes consommateurs aisés, la croissance rapide du commerce électronique, l'augmentation du nombre de touristes et les investissements importants des marques mondiales. Une enquête menée par Savills Vietnam a révélé que, par rapport à la Thaïlande, à l'Indonésie ou à Singapour, le marché de la vente au détail du Vietnam est encore en développement. Cependant, il a fait des progrès significatifs après la pandémie de COVID-19.

Auparavant, de nombreux consommateurs vietnamiens préféraient faire leurs achats à l'étranger, notamment à Bangkok, en raison de la forte présence des marques internationales. À mesure que la demande intérieure augmente, de plus en plus de marques mondiales reconnaissent le potentiel d'expansion du Vietnam. Avec une population jeune et un fort pouvoir d'achat, le pays devient une destination attrayante pour les grandes entreprises de vente au détail.

Au cours de la période 2025-2030, le marché devrait afficher une croissance plus forte, positionnant le Vietnam comme un concurrent clé parmi les principaux marchés de la région. Parallèlement, l'offre totale de vente au détail dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville est restée stable au quatrième trimestre 2024. À Hô Chi Minh-Ville, l'offre totale a augmenté de 1% en glissement trimestriel et de 6% en glissement annuel.

À Hanoï, l'offre de vente au détail est restée stable au trimestre précédent, avec une augmentation de 2% en glissement annuel. Les centres commerciaux ont continué de dominer le marché, représentant 63% de l'offre totale. Le marché a également vu l'émergence et l'expansion de centres commerciaux de nouvelle génération, intégrant diverses commodités pour améliorer l'expérience client. Comportement des consommateurs et stratégies des détaillants

Matthew Powell, directeur de Savills Hanoï, a déclaré que les consommateurs abordent 2025 avec un état d'esprit prudent, comme en témoigne l'indice de confiance des consommateurs qui reste à 54%. En outre, 41% des consommateurs affichent une baisse de leur épargne. L'inflation continue de façonner le comportement d'achat, poussant les dépenses vers des catégories essentielles telles que l'éducation, l'alimentation et les soins de santé, tandis que les achats non essentiels connaissent une baisse. Les consommateurs deviennent également de plus en plus sensibles aux prix, privilégiant les promotions et les options d'achat rentables. Cependant, un segment reste prêt à payer pour des produits haut de gamme, notamment dans les domaines de la beauté, de la mode et de l'électronique personnelle.

Ces changements posent des défis importants aux détaillants pour maintenir leur pouvoir d'achat et ajuster leurs stratégies commerciales. Les experts ont suggéré que les marques doivent équilibrer l'optimisation des prix, l'amélioration de l'expérience client et l'exploitation du segment des consommateurs haut de gamme.

Hoàng Nguyêt Minh, directeur principal du département de location commerciale de Savills Hanoï, a déclaré que Hanoï continuait de renforcer sa position de haut lieu du commerce de détail, avec plusieurs nouveaux centres commerciaux sur le point d'être lancés. Après le succès de Lotte Mall en 2023, 2025 verra l'ouverture de Hanoï Centre by Keppel, qui devrait produire des résultats similaires. Le marché va encore se réchauffer en 2026 avec Thiso Mall et Toshin à Starlake. Les investissements de grandes entreprises telles que Aeon, Lotte et Keppel attireront davantage de marques internationales et stimuleront les dépenses de consommation, contribuant ainsi à la forte croissance du marché de détail de Hanoï en 2025-2026.

En ce qui concerne le marché du Sud, Tu Thi Hông An, directrice principale de la location commerciale chez Savills Hô Chi Minh-Ville, a commenté qu’en raison d'une pénurie de nouvelles offres, ce marché a connu une forte croissance, tirée par la diversification des canaux de vente et l'influence de la technologie et des tendances de consommation. Les centres commerciaux continuent de maintenir des taux d'occupation élevés.

Cependant, ils doivent rester dynamiques et innovants grâce à des rénovations continues pour rester compétitifs dans un paysage de vente au détail encombré. Il s'agit d'un moteur essentiel pour les grands centres commerciaux et introduit des modèles commerciaux et des services attrayants pour les consommateurs., a-t-elle ajouté.

