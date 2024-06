Cà Mau cherche à attirer de nouveaux investissements

Selon Nguyên Duc Thanh, directeur du Service provincial du plan et de l'investissement, Cà Mau se concentre sur la mise en œuvre de solutions visant à attirer de nouveaux investissements, notamment pour les projets importants.

>> Cà Mau va dépenser 20.000 milliards de dôngs pour développer l'industrie de la crevette

>> Cà Mau envisage de devenir le plus grand centre de la filière crevetticole du Vietnam

Photo : BCM/CVN

La province poursuit son projet visant à améliorer le climat d’affaires et d’investissement et à renforcer la compétitivité provinciale au cours de la période 2021-2025, avec vision jusqu'en 2030. Elle met en œuvre activement des solutions pour améliorer progressivement son point et son classement en matière d'indice de compétitivité provinciale (IPC).

Depuis le début de l’année au début mai 2024, Cà Mau a accueilli sept nouveaux projets d'investissement, avec un capital social total de plus de 2.120 milliards de dôngs.

Actuellement, la province compte 460 projets d'investissement actifs, avec un capital social total de plus de 147.360 milliards de dôngs, dont 10 projets avec des investissements directs étrangers (IDE) cumulant plus de 154,5 millions d'USD.

VNA/CVN